Se olvida de recoger su coche del parking en Girona y al volver se encuentra algo inesperado: "Voy a llorar"

Si eres de una ciudad grande, sin costa, como puede ser Madrid, notarás con creces que durante el mes de agosto está más que vacío. Se nota en los restaurantes, en la carretera, donde apenas tienes problemas con los coches, o en las tiendas, por las que prácticamente caminas solo.

Sí, agosto es el mes por excelencia en el que los españoles salimos de vacaciones, y puede llegar a pasarnos que, si nos tenemos que quedar en la ciudad, no estemos del todo mal, porque tener la ciudad para ti solo, es algo que no siempre pasa. Sí, hay muchas ventajas, como la de aparcar en cualquier sitio, en la puerta del lugar que quieras visitar.

Eso sí, a veces estás tan cómodo con esta situación que es hasta posible que te olvides de tu coche. Sí, parece una tontería, pero es algo que de verdad puede llegar a pasarte.

Y si no, que se lo digan a Àngela, una joven de Girona que ha protagonizado uno de sus vídeos de TikTok más virales, al contar que se olvidó su coche en el parking y se encontró con algo inesperado.

Lo que encontró al recoger el coche tres días más tarde

Àngela salió un día y decidió aparcar su coche en el parking, porque lo cierto es que había quedado con su hermana en que ella, al día siguiente, recogería el coche del aparcamiento. Sin embargo, a su hermana eso se le olvidó, y acabó dejando el coche en el parking más de tres días.

Cuando Àngela se dio cuenta de eso, fue corriendo a por el coche, pero no esperaba lo que estaba por llegar. "Mi hermana lo tenía que buscar, pero ha habido un fallo de comunicación y no ha sucedido" comenzaba diciendo nuestra protagonista. Era entonces cuando le preguntaba a su acompañante cuánto creía que le había costado dejarlo ahí.

Hacían una apuesta y pensaban que el precio estaría entre los 200 y 228 euros. "Voy a llorar" decía Àngela. Sin embargo, se quedó sorprendida cuando se dio cuenta de que era algo menos, aunque bastante dinero. "Es mucho menos, pero sigue siendo. 125 euros tres noches" decía.

"Recordatorio: no aparquéis en un parking, hacedlo en la calle" recordaba la joven.

Si alguna vez has estado en Cataluña, te habrás quedado prendado por la arquitectura, la cultura y el paisaje que tienen. Y habrás notado, por supuesto, que el idioma se parece, pero puede suponer una barrera idiomática.

Si bien se parece mucho más al español de lo que se parece, por ejemplo, el euskera, puede suponer un reto aprenderlo y hablarlo correctamente. Y sí, como la mayoría de idiomas, lo suyo, para aprenderlo fluidamente, es vivir un tiempo allí para poder conocerlo a las mil maravillas.

Pues bien, Clara ya lleva tiempo en Barcelona y algo de catalán ha aprendido a hablar, sobre todo, se sabe al dedillo esas expresiones típicas catalanas que le han traído muchos disgustos y muchas alegrías. Así lo confesaba ella misma en TikTok.





Resulta que muchas de las expresiones que se usan habitualmente en catalán se han instalado en su vocabulario, y hasta las traduce al español.

"Cuando bajo a Almería digo 'molt be', siempre respondo con eso, se me ha pegado total. En catalán me dicen "fem una birra?". Lo aplico al castellano digo "¿hacemos una birra?" ¿Cómo que hacemos? Siempre digo hacer" empezaba contando.

Y seguía. "Otra palabra es el "saps", te hablo en castellano de cualquier cosa y te meto el "saps" al final de la frase que me quedo en la gloria. El "me agrada" también lo digo, suena raro, no me gusta mucho. Antes decía "me renta", ahora digo "me cunde"" expresaba.