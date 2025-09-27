Miguel Assal, técnico de Emergencias, advierte: “Explotarte un grano en esta zona puede provocarte meningitis”

Es una cosa un tanto desagradable, pero hay muchos a los que les gusta. Hablamos de explotarse granos, eso que puede ser altamente asqueroso para muchos pero que, para otros, provoca un placer un tanto inexplicable.

Sea como sea, todos tenemos granos en diferentes partes de nuestro cuerpo, especialmente en la cara, y a todos nos ha entrado alguna vez la tentación de explotarlos. Pensando, por cierto, que con eso se van a quitar.

Pero no siempre es así y, en muchas ocasiones, acabamos generando un daño en nuestra piel irreparable. En muchas ocasiones se queda una marca irreversible y, en otras, puede llegar a provocarte un problema de salud.

Las urgencias de los hospitales

Miguel Assal es técnico de emergencias y se dedica a divulgar su conocimiento a través de las redes sociales. Solo en su canal de TikTok acumula tres millones y medio de seguidores.

Habla de todo, de maniobras que pueden salvarte la vida, y de aquellos consejos y trucos que deberíamos poner en práctica para no tener un accidente ni que nuestro coche salga ardiendo.

Y, entre medias, también ha apuntado un consejo para aquellos que tienden a explotarse sus granos.

Hacerlo en esta zona es malo para tu salud

Seguro que alguna vez te has mirado al espejo y te has fijado en cómo te ha crecido un grano. Sí, ese que ayer te dolía y que ahora es, prácticamente, una montaña enorme que parece no tener fin.

Tanto es así que sientes la enorme tentación de explotártelo. A veces, cuando lo haces el resultado es exitoso. Sin embargo, en otras es peor el remedio que la enfermedad. Porque te lo explotas mal, no te quitas toda la infección y, después, te deja una marca que nunca se va.

Claro, si ese fuera el único problema, no pasaría nada, pero lo cierto es que puede ocasionarte graves problemas para la salud. Y no necesariamente porque se te infecte más el grano, sino porque te puede causar una enfermedad.

Al menos así lo explica el técnico de emergencias Miguel Assal. Él avisa de que hay una zona donde tocarte un grano puede ser un motivo serio. “Puede poner en riesgo tu vida si lo haces en esta zona, en el llamado triángulo de la muerte” decía. La zona no es otra que entre la nariz y los labios.

Dice que tocarte ahí puede ser perjudicial porque está una vena angular que conecta directamente con el cerebro. “Si se produce una infección puede viajar directamente hasta el cerebro, incluso formar un coágulo en el seno cavernoso” explicaba.

“Puede producirse parálisis facial, o algo muy peligroso como meningitis o encefalitis. Ante un grano en esta zona, córtate las manos” avisaba con cierta exageración.

El TDAH en adultos

Como recuerdan los doctores, en muchas ocasiones el trastorno se diagnostica en la adultez, más que nada porque los síntomas empiezan a estar presentes en esa etapa. Puede que lo hayas padecido desde bien pequeño, pero no se te manifiesta hasta que eres más mayor.

Aunque el tratamiento es similar al que puedan recibir los niños cuando son diagnosticados con este trastorno, los síntomas difieren un poco, y es por eso que debes estar atento a ellos.

Alberto Soler es psicólogo y a través de sus redes sociales quería arrojar un poco de luz acerca de este tipo de trastorno cuando se manifiesta en adultos.

TDAH

“El TDAH no es solo cosa de niños. Al menos el 2,5% de los adultos lo tiene, y muchas veces no se diagnostica de la manera correcta” explicaba en su cuenta de TikTok.

Por eso, procedía a explicar que hay una serie de síntomas que se manifiestan en la etapa adulta, y que deberían llamarte la atención. “Le cuesta mantener la atención durante mucho tiempo en las tareas” explicaba.

No es el único síntoma, porque como explicaba el psicólogo, una persona adulta con TDAH se suele distraer fácilmente con otros pensamientos mientras está haciendo una tarea en concreto. Por supuesto, no acaba las tareas y suele procrastinar.