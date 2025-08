El hábito que haces al aparcar que podría incendiar tu coche: sin darte cuenta y en cuestión de minutos

Para muchas personas, el coche puede llegar a convertirse en una especie de segunda vivienda, sin lugar a dudas. Esto es especialmente cierto para quienes trabajan en un extremo de la ciudad y residen en el otro, pasando gran parte del día recorriendo la carretera para poder llegar a todos lados.

Dentro del coche es habitual llevar todo tipo de objetos, desde alimentos y bebidas para mantenerse durante el trayecto, hasta ropa de recambio para eventos diferentes, así como artículos de aseo personal. Que no te extrañe si encuentras todo esto en un solo coche.

Alamy Stock Photo El coche

De una forma u otra, el coche puede convertirse en un auténtico refugio que nos acompaña a todos lados. Por ello, resulta fundamental prestar especial atención a su cuidado.

Porque sí, hacemos ciertas prácticas relacionadas con el uso del vehículo que no deberían llevarse a cabo, principalmente porque pueden comprometer nuestra seguridad. No solo eso, sino que nos puede dar un disgusto enorme.

De hecho, así lo atestigua Miguel Assal, uno de los técnicos de Emergencias más viral de las redes sociales. Entre todos sus consejos, hay uno que ha destacado por encima del otro.

Lo que haces al aparcar que puede provocar un incendio

Ahora que estamos en verano y que estamos viajando de un lado para otro por nuestras vacaciones, el coche se convierte en nuestro gran aliado. En él llevamos la comida, la bebida, las sillas de la playa o la ropa para cambiarnos y hacer otro plan.

Lo usamos muchas veces más que a lo largo del curso y, por eso, tenemos que tener especial cuidado con lo que hacemos. Tanto es así, que el técnico de Emergencias Miguel Assal explica qué cosas podemos mejorar.

Y es que hay un hábito que tenemos al aparcar, especialmente en verano, que puede ser muy perjudicial para nuestro coche y para nuestra propia seguridad. Se trata de dejar una botella de agua dentro del coche.

Parece una tontería, pero puede provocar un incendio total. Y todo, porque, con el sol, hace efecto lupa que puede quemar el coche. “Todo el asiento quema, pero hay un punto que quema mucho más. Actúa como una lente concentrando la luz y el calor en el mismo punto” empezaba explicando.

“Eso, durante un largo periodo de tiempo, quema. Tampoco hacerlo en campo o montaña, puedes provocar un incendio aunque no quieras” explicaba en sus redes.

Además, mostraba el ejemplo gráfico de cómo empieza a arder una vez que lo has dejado ahí. Ten especial cuidado porque, en verano, es común que nos olvidemos.

Esto no puedes meter en la guantera

Piensa en todas esas cosas que, de forma habitual, metes en tu guantera del coche. Puede que lleves, sobre todo, los papeles del coche y todo sobre el seguro para tenerlo todo en regla, y también, algún objeto de utilidad.

Objetos como un paquete de pañuelos (que nunca sabes cuándo podrás necesitar), algún snack o materiales de aseo, para lo que pueda pasar. Sin embargo, hay algunas personas que guardan algunas cosas que nada tienen que ver con lo que deberíamos estar guardando.

Y es de eso de lo que alerta la Guardia Civil, de cosas que no deberíamos guardar en la guantera si no queremos poner en riesgo nuestra seguridad.

Ese objeto que no deberíamos llevar en la guantera, bajo ningún concepto, son las llaves de nuestra casa. Y no precisamente porque se nos puedan olvidar y no podamos entrar en casa, sino porque compromete nuestra seguridad.

Getty Images Guardia Civil de Tráfico

“Algunos conductores tienen la costumbre de dejar las llaves de su primera vivienda en el interior de su vehículo estacionado por varios días al irse de vacaciones” decían en su cuenta de TikTok.

Y todo esto porque son muchos los ladrones que acceden al coche , buscan las llaves y, al comprobar los papeles del seguro, acceden a tu dirección y entran sin forzar la puerta con tus propias llevas.

“Se han dado varios casos. Pueden obtener la dirección de tu domicilio y entrar en él, podemos ser víctimas de un robo del que nadie se ha dado cuenta. No dejes objetos de valor en el vehículo y, si hay que hacerlo, no los dejes a la vista” explicaban desde el cuerpo.