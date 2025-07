¿Por qué el color del bañador de tu hijo puede salvarle la vida? La clave que muchos padres aún desconocen en playas y piscinas

Con la llegada del verano y el aumento de actividades al aire libre, las emergencias se disparan. Ahogamientos, deshidrataciones y golpes de calor se convierten en el pan de cada día para los equipos de emergencias. Miguel Assal, agente del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) en Murcia e influencer en redes sociales, visitaba 'La Tarde' de COPE, donde ofrecía las principales recomendaciones para evitar que un día de playa o piscina acabe en tragedia.

"El calor es cada vez más intenso y duradero, y eso se traduce en más riesgos", explicaba Assal a Pilar García Muñiz. Las situaciones más frecuentes que atienden las unidades de emergencias en verano están relacionadas con entornos acuáticos. A pesar de ello, insistía en que muchos de estos incidentes pueden prevenirse, pero la falta de información o el exceso de confianza siguen siendo los principales enemigos.

Ahogamientos silenciosos: el peligro invisible

Una de las claves que destacaba Assal es el carácter silencioso de muchos ahogamientos, especialmente en niños. "Una persona que se está ahogando no grita ni pide ayuda, no como en las películas", advertía. En contraposición, se dan movimientos erráticos, posición vertical del cuerpo, la cabeza hacia atrás y la boca intentando salir a la superficie. A continuación, se muestra un vídeo explicativo de Miguel Assal.

"En esos momentos, el ahogado no tiene energía para gritar. Si no estás observando activamente, no te darás cuenta hasta que sea demasiado tarde", alertaba. Esta situación se agrava en el caso de niños pequeños o personas mayores, cuyas capacidades de reacción están más limitadas. "Un niño puede ahogarse en apenas medio metro de agua mientras su padre está al lado sin percibirlo".

Además de la vigilancia, Miguel Assal destacaba un aspecto poco conocido pero vital: el color del bañador. "En un vídeo lo demuestro claramente: los bañadores azules se mimetizan con el agua. En cambio, los colores como el rojo, amarillo o rosa fosforescente permiten identificar de inmediato a un niño bajo el agua".

Una elección tan simple como un bañador llamativo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. "Parece una tontería, pero no lo es. Si pierdes de vista a tu hijo y lleva un bañador azul, puede estar a medio metro de ti y no lo verás". El vídeo de Miguel Assal que él mismo referenciaba se muestra a continuación:

Advierte también de bañadores de otros colores: "Cuidado también con los de color blanco porque este color se mimetiza igualmente con la espuma del agua o con otros elementos del entorno del mismo color. De esta manera, el niño es inapreciable, por lo que es aconsejable optar por colores llamativos", alertaba el agente del SAMU.

Cuidado con los alimentos... y con los mitos

Otro de los peligros a tener en cuenta este verano es la seguridad alimentaria, ya que también puede ser fuente de emergencias. "Hay alimentos que, si no se conservan bien, pueden provocar intoxicaciones graves", señalaba Assal. El arroz y la pasta, por ejemplo, deben mantenerse refrigerados desde una hora después de su preparación. "La bacteria Bacillus cereus se desarrolla con rapidez y puede causar síntomas severos", advertía.

Y en cuanto al famoso "corte de digestión", el experto aclaraba: "Ese concepto no existe como tal. Lo que ocurre es un síndrome llamado hidrocución, un choque térmico que ocurre al entrar al agua fría con el cuerpo caliente". El riesgo no depende tanto de haber comido, sino del cambio repentino de temperatura corporal.

"Si te metes de golpe al agua después de haber estado expuesto al sol o haciendo ejercicio, puedes sufrir desde náuseas hasta un fallo cardiorrespiratorio", explicaba. La mejor prevención es lo que Assal catalogaba como 'el truco de las abuelas': mojarse primero el cuello, las axilas y las ingles antes de sumergirse completamente.

Un verano más seguro AL ALCANCE DE TODOS

Assal compartía estas recomendaciones no solo en medios de comunicación, sino también a través de sus redes sociales, especialmente Instagram, donde acumula millones de seguidores. "Publico vídeos de situaciones reales, consejos prácticos y simulacros para que la gente aprenda a reaccionar antes de que sea demasiado tarde", comentaba. Tanto en YouTube como en Tiktok y X (antes Twitter), su nombre usuario es @miguelassal (en Instagram: @Miguel_Assal).

El agente de emergencia del SAMU destacaba la eficacia de la vigilancia activa, la prevención y el conocimiento para reducir emergencias veraniegas. "La responsabilidad con los niños, con nosotros mismos y con nuestro entorno es vital. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia".