El mensaje que le envía en plena noche un jefe a su empleada por el que estallan las redes sociales: "Demasiado pedir"

Uno de los grandes problemas en los jóvenes, recae en la dificultad para poder compaginar las actividades de ocio con los estudios y un trabajo a tiempo parcial con el que ganar un dinero extra. Más complicado se ha vuelto el panorama en la hostelería tras la reducción de la jornada semanal a un máximo de 37.5 horas, lo que obliga a los empresarios ha tener que hacer malabares con los turnos.

Jesús Soriano, dueño de la cuenta popular de X, Soy Camarero, recoge el complejo caso de una joven para poder compaginar su trabajo con sus prácticas de coche en la autoescuela, así como la “cuestionable” forma de actuar del jefe ante la agobiante situación de la trabajadora.

9 de la noche y aún desconoce si trabaja al día siguiente

La conversación comienza a las 20.41 de la noche con una llamada sin respuesta y el respectivo mensaje posterior: “Perdona por la insistencia es que hace dos días me hicieron así no me contestaron y nada.. perdón”, de esta manera la mujer explicaba su situación, ante la fría respuesta del hombre: “Ya te mandaré el horario voy a contar contigo ya está semana eso es seguro”, sin confirmar el horario del día siguiente a altas horas de la tarde.

El avance de la conversación iba a seguir protagonizado por la instancia de la mujer, seguida por la incertidumbre de un hombre aparentemente incapaz de empatizar con la situación de la joven. La mujer acusaba su insistencia a la clase práctica de conducir que tenía programada para el día siguiente entre las 4 y las 6 de la tarde, a lo que el hombre respondía de esta manera: “Mira haz tus cosas y cuanto estés disponible nos escribe yo no puedo apresurar los horarios todavía no empezamos a trabajar y ya me mandas 20 mensajes por eso es la entrevista para que te saques de dudas”.

La conversación deja en evidencia la falta de empatía del hombre, pero principalmente la escasa seriedad de una empresa incapaz de organizar el trabajo de un grupo de personas. El tuit en cuestión, cuenta ya con más de 26 mil reproducciones que han llenado las redes de comentarios en defensa de la joven.

Lluvia de quejas contra el sector

Las redes sociales tienen clara su postura ante la polémica: “No te quieren decir lo que vas a cobrar, el horario tampoco, ni muchas cosas importantes más para luego tenerte todo el día currando sin librar por una miseria de salario, pero luego llorando que no encuentran personal. Anda que les den”, tuiteaba la usuario mirandy40 en X. Comentario que cuenta con el apoyo de 92 likes, convirtiéndose en uno de los comentarios más apoyados de la publicación.

Un tema que puede acabar con tu puesto de trabajo, debido al desconocimiento y la mala planificación. De esta manera, el usuario Enhiure, explicaba en el post, una situación pareja que tuvo que vivir: “Dos veces me lo hicieron. Al siguiente domingo me mandaron el horario a las 10pm y dije que lo sentía pero que yo asumía que libraba y tenía citas que no podía posponer. Pero claro, te arriesgas a que te despidan”, evidenciando el riesgo de una situación a la que el sector debe de poner fin cuanto antes.

La solución de los sindicatos

UGT y CCOO, junto con el Ministerio de Trabajo, acordaron en diciembre del año pasado reducir la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales, con el fin de que los trabajadores puedan disfrutar más de su tiempo libre, sin estar “atados” al trabajo, sin embargo, este cambio obliga a los hosteleros a tener que contratar más trabajadores para hacer el mismo trabajo y a tener que maniobrar para “contentar” a todo el mundo. Esto conlleva un incremento importante de los costes laborales, que en 2024 ya aumentaron entre un 12% y 14% en hostelería.

El sector vive un momento complicado que no contenta a ninguna de las dos partes. Algunos dueños, incluso optan por no aumentar la plantilla, obligando a sus trabajadores a realizar horas extra, que en algunos casos no son ni siquiera remuneradas. Por su parte, los hosteleros llevan tiempo avisando de la dificultad de la situación. El 4 de febrero, la Conferencia Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, lanzó un comunicado considerando la reducción de la jornada laboral, una “intromisión en el espacio del diálogo social”, dejando en evidencia que esta medida ha complicado aún más una situación difícil de sostener.