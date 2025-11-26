Valentín Bueno, alcalde de Villarrobledo: "Empezamos a unir lo que es el patrimonio con la gastronomía y los vinos, que para nosotros es nuestro mayor orgullo"

El alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, ha repasado el potencial de su municipio en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera. Bueno ha calificado la localidad como "el mayor viñedo del mundo" y ha destacado el orgullo de sus gentes, asegurando que para ellos "lo que es un orgullo es ser manchegos".

Un epicentro cultural y festivo

El festival Viña Rock es uno de los eventos más importantes del año, capaz de atraer a "más de 100.000 personas" durante el puente de mayo. El alcalde ha subrayado la implicación de toda la ciudad como un factor clave para el éxito del festival.

EFE Fotografía de la zona de acampada este jueves, durante la primera jornada del Festival Viña Rock, en Villarrobledo.

Junto al multitudinario festival, el municipio presume de su Carnaval, declarado de Interés Turístico Nacional y que se celebra en febrero. Valentín Bueno ha invitado a visitar la localidad en cualquier época, destacando la primavera y los días posteriores a la vendimia como especialmente agradables.

Patrimonio, vino y gastronomía

En el plano patrimonial, Villarrobledo cuenta con joyas como su Plaza Mayor, descrita por el alcalde como "el mayor espacio diáfano de Castilla-La Mancha" en torno al cual se articula el pueblo. A su lado se erige la iglesia de San Blas, un imponente templo que aúna los estilos románico, gótico y barroco.

El objetivo, según Bueno, es consolidar a Villarrobledo como un destino turístico que fusione su patrimonio con la gastronomía y, por supuesto, el vino. "Empezamos a unir lo que es el patrimonio con la gastronomía y los vinos, que para nosotros es nuestro mayor orgullo", ha explicado.

La gastronomía local es otro de sus grandes reclamos, con el queso manchego como producto estrella. El alcalde ha resaltado que la cocina de la zona es "de mojar", con platos tradicionales como el moje, el caldo de patatas o las legumbres.

El 'talento manchego' y la unidad política

El alcalde ha descrito a la gente de La Mancha como "humilde, trabajadora y muy pegada a la tierra", reconociendo que les ha faltado "marketing" para dar a conocer su potencial. "Somos gente de mucho talento", ha reivindicado, poniendo como ejemplo a artistas como Rosalén o Carmento.

Finalmente, Bueno ha defendido un modelo político basado en la colaboración, asegurando que es la vía para construir el futuro. El alcalde ha señalado que, a diferencia de la política nacional, en los pueblos lo que representa a la ciudadanía es "la unidad y la lucha por un futuro".