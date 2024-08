El ingrediente que acelera el envejecimiento y comes a diario: "10 gramos por día"

Uno de los objetivos que nos marcamos en nuestro día a día es el de llevar una vida saludable. Esta suele verse recompensada si mantenemos una dieta equilibrada, hacemos ejercicio de manera constante y nuestro descanso es adecuado. Y es que son muchos los expertos que durante años han avisado sobre este tema.

La alimentación es el punto más importante, pues puede llegar a impactar en el envejecimiento de nuestro cuerpo.Varias investigaciones han concluido que existen determinadas sustancias en ella que nos hacen más jóvenes o al contrario. Para retrasar el envejecimiento se ha hablado de reducir la cantidad de muchos alimentos.





El alimento que decide nuestra edad biológica

Pero, ¿cuál es el que se encarga de decidir todo esto? Un estudio publicado en la revista JAMA Network Open ha terminado por descubrir que existe una relación entre seguir una dieta rica en vitaminas y minerales y aparentar una edad más jóven. Esto se traduce en que cuanto mejor comemos, más jóvenes son nuestras células.





Ahora bien, no solo vale con esto. Esta edad aumenta por cada gramo de azúcar que se añade a cada comida. Por poner un ejemplo, una simple tableta de chocolate contiene unos 25 gramos de azúcar añadido. Es por ello por lo que si simplemente se eliminan 10 por día, se asemeje a retrasar el reloj biológico 2 meses y medio.

Un nutricionista desvela el truco para dejar de consumir azúcar

Más fruta y menos azúcar. Esto es lo que quedó establecido en una nueva norma europea sobre el desayuno a la que dio luz verde el Parlamento Europeo. Esta ha actualizado las normas de composición, nomenclatura, etiquetado y presentación de varios alimentos y bebidas para tratar de ofrecer productos cada vez más sanos y de mejor calidad. Por ejemplo, en la miel debe poner el país de origen, pues la que llega de fuera de la Unión Europea, contiene mucho más azúcar que la natural. En el caso de los zumos y las mermeladas, se quiere saber qué cantidad de fruta real y cuánta de química hay en ellos.

No es de extrañar que el consumo de alimentos procesados con exceso de azúcares sea el primer factor que lleva a una pérdida de salud y a la aparición de enfermedades. Sol Velasco, nutricionista y empleada de la app Carmen AI, explicaba en Herrera en COPE que, a través de ella, cualquiera puede escanear el código de barras para saber si un producto es del todo bueno o no.





También daba la clave para dejar de consumir tanto azúcar. "El azúcar son calorías vacías, no tiene nutrientes y lo consumimos sin darnos cuenta". Es por ello por lo que corremos el riesgo de tener caries o incluso diabetes. Parece que lo mejor es acostumbrar al paladar a tomar poca cantidad, "no abusar de edulcorantes, ni azúcares, ni dátiles, no hay por qué pasarse".