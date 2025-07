El plato que un jubilado no perdona cada verano y con el que mantiene a raya su salud: se prepara en 5 minutos y cuesta menos de 10 euros

En el 900.50.60.06, nuestros 'Fósforos' hablan de aperitivos. Alimentos saludables. Cosas para picar entre horas que vienen bien para quitarse el hambre.

A Amparo le encantan los encurtidos. Y, además, quiere saber la composición de los encurtidos. En concreto, qué composición deben tener para que sean saludable. Pablo Ojeda, que también ha intervenido en 'Herrera en COPE', recuerda la necesidad de leer la etiqueta. De todos los productos que adquirimos en un supermercado. “En cada plato, debería tener un 5% de encurtidos o fermentados", aconseja.

EFE Aceitunas tras la recolecta

Ojeda también ha hablado sobre las tortillas de arroz. Dice que, efectivamente, te "quita el hambre. Pero estás tomando aire. Buscando soluciones rápidas. Y lo aconsejable es un estilo de vida completo. Hay que hacer deporte".

TE PUEDE INTERESAR Un niño catalán se esconde en un armario de clase para no ir a educación física y, años después, todavía recuerda lo que vio allí

José María es el siguiente 'Fósforo' en responder al tema del día. Hay una cosa que no puede faltar en su dieta en verano. Está jubilado y, desde hace muchos años, toma latas de "filete de caballa en aceite de oliva. Con unos pimientos asados. Y un tomate del tiempo. Todo eso en un pan".

El nutricionista dice que la mayoría de latas "no tienen fallos. Hay mucho pescado azul. Y hay cosas ricas. Es un snack maravilloso para los papás.

¿son saludables las grasas de los ibéricos? un nutricionista responde

Pablo no perdona un buen jamón de bellota. Lomo. Porque “tanta zanahoria, parecemos conejos. Por dios”. El nutricionista dice que el tipo de grasas de los ibéricos son “monoinsaturadas. Que son buenas para el cuerpo. Pero controlando. También vigilando el tema de la sal”.

¿Y qué nos recomienda Lola? Responde que, por supuesto, a ella le encanta picotear aceitunas. Dice que es un snack de “toda la vida. En todas las versiones. La manzanilla, las rellenas de anchoa, las rellenas de queso, de limón. Todas. Las aceitunas hay que tomarlas fresquitas".

el snack que nos recomienda una oyente de mazarrón

Por último, recogemos el testimonio de Marisa. Nos da un aperitivo y plantea una duda. Ella es de Mazarrón (Murcia) y allí tienen unos “tomates deliciosos. Propongo una rodaja de tomate con pimiento de piquillo encima y medio boquerón en vinagre”.

Sobre la duda, dice que tiene problemas de colon. Le gusta la fruta, la verdura... pero se ha visto limitada su alimentación. Se pregunta qué puede comer que no le perjudique. Ojeda dice que es un tema delicado “pero lo que se recomiendan son los plátanos, fresas, cereales como el maíz, el trigo sarraceno o la quinoa blanca. Y en enfermedades con patologías digestivas no hay cosas generales. Lo que a uno le puede sentar bien, a otro no. Es complicado. Pero lo que comento es a grandes modos”.