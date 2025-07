Un joven de Galicia empieza a cantar en su coche mientras estudia la carrera y, de repente, la respuesta de un famoso le cambia la vida

Francisco Boyra, conocido en redes como Boyra (TikTok: @boyra_music, Instagram: @boyra_music), es un joven de 25 años. A su corta edad, tiene una empresa de satélites… y un increíble don para la música que ha revolucionado TikTok: acumula millones de visitas en cada uno de los vídeos que sube, centrados casi por completo en dar una vuelta de tuerca a clásicos del pop español. Concretamente, su originalidad reside en poner letra a las respuestas del otro lado de la historia de auténticos himnos de artistas como La Oreja de Van Gogh, Fito & Fitipaldis o Alejandro Sanz.

El cantautor asistió a los estudios de 'La Tarde', de Pilar García Muñiz, y explicó cómo ha logrado compaginar una carrera tan exigente como Ingeniería Aeroespacial con un talento fuera de órbita. "Es como elegir entre mamá y papá", decía entre risas al hablar de su doble vida. De momento, no piensa abandonar ninguna de sus dos pasiones.

LAS RÉPLICAS QUE TRIUNFAN EN REDES

Todo comenzó con una guitarra olvidada en casa y un joven autodidacta que, tras años de conservatorio y ensayos a escondidas, encontró su sello personal. "Empecé tocando el saxofón y el piano, pero fue con la guitarra cuando empecé a cantar con más foco", contó en 'La Tarde'. El formato que lo lanzó al estrellato digital lo descubrió en Estados Unidos: artistas que reinterpretan grandes temas dándoles una segunda parte desde la voz de otro personaje de la historia (por ejemplo, Miley Cyrus con Flowers).

Así nacieron sus "respuestas" musicales, como la contestación a Soldadito marinero, de Fito & Fitipaldis, contada desde la perspectiva de la "sirena", o la canción respuesta a Rosas, un verdadero himno de La Oreja de Van Gogh, en la que ofrece el punto de vista de quien se cansó del amor.

"Trato de escribir lo que nos gustaría escuchar. Esa segunda parte que muchas veces imaginamos pero que nunca llega", explicó Boyra. El trabajo no es sencillo: debe respetar la rima y la métrica, jugar con el fraseo y al mismo tiempo transmitir algo nuevo". Igualmente, en ocasiones, las letras se le ocurren con soltura: "Hay canciones que me llevan una semana, otras me salen en diez minutos".

LA APROBACIÓN DE ALEJANDRO SANZ

Uno de los grandes hitos en su trayectoria viral en redes fue el respaldo del compositor de Corazón partío: Alejandro Sanz compartió en su cuenta de Instagram la respuesta que Boyra compuso a esta mítica canción. “Me quedé en shock, que el propio Alejandro Sanz validara mi versión me dio un chute de moral”, contaba Boyra en . Y es que encarnar al causante de ese corazón roto, y hacerlo con respeto y coherencia, no es tarea fácil. “Estos temas son himnos, te da respeto tocar la letra”, confesó.

Entre sus otros éxitos destacan también versiones como la contestación a No puedo vivir sin ti de Coque Malla o la respuesta a Karol G en Si antes te hubiera conocido, que ha sonó con fuerza el verano pasado. Su estilo cercano y emocional, junto con su guitarra y su coche como lugar de grabación casi constante, han hecho un sello particular de este joven cantante gallego.

UN FUTURO PROMETEDOR, EN AMBOS LADOS

A pesar de su creciente popularidad, Boyra sigue considerando la música como un hobby. "De momento, no me veo dejando mi carrera de ingeniero. Me gustaría seguir creciendo en los dos ámbitos", afirmaba en 'La Tarde'. Aun así, el público no deja de pedirle más. "Todos los días me comentan: 'por favor, saca la canción entera, súbela a Spotify'. Y eso me llena de felicidad, porque significa que les gusta de verdad".

Ingeniero por la mañana, músico por la noche. Y entre medias, viral en redes. Boyra ha encontrado un equilibrio poco común entre lo técnico y lo artístico, que no solo funciona, sino que emociona. Con el respaldo de artistas consagrados y el cariño de un público totalmente fiel, su propuesta no deja de crecer.

En definitiva, Boyra es un talentoso artista emergente, pues gracias a las redes sociales ha podido adquirir reconocimiento y visibilidad. "Merece la pena seguirlo muy de cerca”, comentaba Pilar García Muñiz, quien sugería que si el joven continúa con su creatividad tanto como ahora, su talento podría alcanzar los grandes escenarios.