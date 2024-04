Una nutricionista desvela el sencillo truco para dejar de consumir azúcar sin que te provoque adicción

Más fruta y menos azúcar. Más fruta en las mermeladas y menos azúcar en los zumos. Así lo establece la nueva norma europea sobre el desayuno a la que el pasado miércoles dio luz verde el Parlamento Europeo. Son las llamadas “directivas del desayuno” con las que los zumos, las mermeladas y las mieles van a estar más controlados.

Más controlados y, por otro lado, mejor etiquetados, ya que la propuesta del Parlamento actualiza las normas de composición, nomenclatura, etiquetado y presentación de una serie de alimentos y bebidas, como las mermeladas, zumos o jaleas, habituales en la primera comida del día. Sencillamente, esta revisión de la norma busca ofrecer a los europeos productos más sanos y de mejor calidad.

Pero, ¿esto en qué se traduce? ¿Cómo nos va a afectar a los consumidores? En Bruselas está Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Bruselas, que explica cuáles son los cambios más importantes.

Cómo nos afectará estos cambios a los consumidores europeos

No hay duda de que, gran parte de los productos que compramos en el supermercado y consumimos, no tienen los valores nutricionales que desearíamos. Porque sí, la mayoría están "adulterados" y mezclados con multitud de químicos que hacen que sean menos naturales de lo que deberían ser.

Es por eso que, ahora, la Unión Europea quiere ayudar a los consumidores a que elijan mejor sus productos y tengan mejores opciones y más naturales.





"En la miel debe poner el país de origen, es lo que llaman poner en marcha un sistema de trazabilidad. Han investigado durante dos años la miel que llega fuera de la UE y está adulterada a unos niveles increíbles, le meten más azúcar que lo que lleva la miel natural. La hace más adictiva, pero peligroso no es" explicaba.

E iba más allá, porque, depende del país de origen, está más adulterada o menos. "Han encontrado que de lo adulterado el 74% venía de China, ojo a Turquía que tiene el porcentaje mayor en lo suyo, de la miel turca el 93% estaba adulterada. El 100% del Reino Unido miente en su etiqueta, no hay problemas de consumo ni de seguridad alimenticia, solo dejar de mentir y combatir esa miel adulterada que afecta a nuestros apicultores" explicaba.

En cuanto a los zumos y mermeladas, pedirán saber cuánto porcentaje de fruta real y cuánto de química hay en ellos.

El sencillo truco para dejar de consumir azúcar sin crear adicción

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El consumo de alimentos procesados con exceso de azúcares añadidos, sal y grasas insalubres es el primer factor de perdida de salud y de aparición de enfermedades. Se calcula que unas 90.000 personas fallecen al año en España a consecuencia de este estilo de vida poco saludable. Así que a los consumidores, esta normativa nos suena fenomenal, pero ¿cómo le suena a los profesionales?

Sol Velasco es nutricionista, trabaja en una app de lo más interesante “Carmen AI”, donde cualquiera de nosotros puede escanear el código de barras de cualquier producto para saber si es una joya nutricional o todo lo contrario. "Escaneas el código de barras y gracias a la inteligencia artificial puedes ver un texto corto si es interesante o no, con puntuación, además de valores nutricionales y alternativas" explicaba.





Pero, ¿cómo podemos hacer para dejar de consumir tanta azúcar, con lo perjudicial que puede llegar a ser? "El azúcar son calorías vacías, no tienen nutrientes y lo consumimos sin darnos cuenta. Riesgo de caries, diabetes... y no conviene para nada tomar azúcar".

Pues, con un sencillo truco es suficiente para dejar de tomar azúcar sin tener adicción a ella. "No hay que abusar tampoco de esos productos porque sigue siendo azúcar, lo mejor es acostumbrar al paladar a tomar poco azúcar, tenemos un umbral del dulzor muy elevado. Es acostumbrarse, no abusar de edulcorantes ni azúcares ni dátiles, no hay por qué pasarse" sentenciaba.