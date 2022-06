Este es el superalimento con menos de 30 calorías que te ayudará a perder peso este verano

Con la llegada del verano, perder peso se convierte en una meta para poner en marcha la conocida “operación bikini”. Para ello la mayoría de ocasiones recurrimos a dietas que o no funcionan o pueden generar el efecto contrario. Para llevar a cabo cambios en nuestra alimentación es necesario ponerse en manos de un especialista que pueda controlar y regular nuestra alimentación para no llevar cambios muy drásticos que puedan repercutir en nuestra salud.

Tener una buena alimentación no solo ayuda a tener un buen físico, sino que contribuye a que tengamos unos hábitos saludables, poder realizar ejercicio físico sin dificultades y mejorar la calidad del sueño. Sin embargo, existen unos superalimentos los cuales aportan una gran cantidad de beneficios. Uno de estos superalimentos es la coliflor, se trata de una hortaliza que pertenece a la familia de las coles.

EFE





La parte que consumimos es la flor, esta se caracteriza por su peculiar sabor y olor. Se puede utilizar de distintas maneras, tanto cruda como cocinada. Esta aporta una gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. La coliflor es un alimento adecuado para llevar a cabo dietas de adelgazamiento porque es bajo en calorías. Aporta 25 calorías cada 100 gramos de alimento. La coliflor cuenta con un porcentaje del agua superior al 90% por lo que permite que se pueda llevar a cabo la pérdida de peso de forma salud

Las mejores recetas para cocinar la coliflor

Tortilla de coliflor

Para esta receta necesitaremos una coliflor. La coliflor la herviremos y la escurriremos bien. Posteriormente, sofreímos la coliflor en una sartén con aceite de oliva ajos y con un poco de pimentón, eso al gusto. Una vez que esté dorada la cuajamos con los huevos. Para que nos hagamos una idea de la medida añadiríamos la misma cantidad de huevos que si hiciéremos una tortilla de patatas, sustituyendo la patata por la coliflor. El sabor de la tortilla te sorprenderá, nos explica Ana Bardají.

Salsa carbonara con coliflor

Esta opción viene bien para que los más pequeños se acerquen a la coliflor de una manera camuflada. Así le podemos hacer la pasta que más les guste y acompañarla de esta salsa.

Europa Press





Para la preparación de la salsa carbonara lo primero que haremos será pochar una cebolla picada a fuego lento para que no se nos queme. Que la cebolla quede blanda y blanca. Luego añadimos la coliflor cortada cruda, no hace falta hervirla. Posteriormente le añadimos agua y se nos quedará como un puré. Cuando esté la coliflor blanda la sacamos y la trituramos. Le podemos añadir sal, pimienta y nuez moscada al gusto. El truco está en que si le añadimos mucha cantidad de cebolla no sabrá demasiado a coliflor ya que la nuez moscada también ayuda a camuflar el sabor. También se puede hacer como bechamel.

Cous cous de coliflor

Hervimos una coliflor y la rayamos. La coliflor la vamos a comer cruda. Lo que debemos de rayar es la zona blanca, la flor. El tallo lo podemos reservar para una crema o la tortilla. La coliflor sería el sustituto del cous cous. La podemos acompañar con tomate, pimiento picado, cebolla, pasas o dátiles y perejil picado. Lo podemos aliñar con aceite de oliva, sal y limón. Puede ser un acompañamiento fresco para otro tipo de plato.