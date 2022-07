Este es el ejercicio con el que puedes mantenerte en forma a cualquier edad, según investigadores de Harvard

La actividad física es esencial en cualquier vida sana. Una rutina deportiva ayuda en muchos aspectos: puede suponer unos minutos de desconexión del ajetreo diario, una manera de conectar con nosotros mismos, un modo de sentirnos mejor anímica y físicamente, entre muchos otros beneficios.

Hay quienes apuestan por salir a correr para aprovechar el aire libre y el sol, otros prefieren acudir al gimnasio y, con la ayuda de un profesional y las máquinas apropiadas, ponen en práctica una rutina de ejercicios. Algunos apuestan por este tipo de rutina desde cada, mientras otro grupo opta por deportes en sí mismos, como puede ser el fútbol, el baloncesto o el waterpolo, entre una infinita variedad de ellos.



Harvard lo define como una "forma suave de ejercicio" que "puede ayudar a mantener la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio" y, al mismo tiempo, "podría ser la actividad perfecta para el resto de su vida". En su estudio, un grupo de investigadores hablan del tai chi como el mejor ejercicio para practicar a cualquier edad, debido a sus múltiples beneficios.

"Cada vez hay más pruebas de que esta práctica de mente y cuerpo, que se originó en China como un arte marcial, tiene valor para tratar o prevenir muchos problemas de salud. Y puede comenzar incluso si no está en plena forma o no goza de la mejor salud", apuntan desde la universidad americana, y es que se trata de un ejercicio definido como "meditación en movimiento", pero que podría llamarse, en su lugar, "medicación en movimiento".





Cuáles son los beneficios del tai chi

En cuanto a sus beneficios, el tai chi es un ejercicio de bajo impacto, que además se practica a cámara lenta, aunque sin detenerse. En concreto, los movimientos reciben nombres de acciones de animales o movimientos de artes marciales y van acompañados de una importante respiración. "Mientras te mueves, respiras profunda y naturalmente, enfocando tu atención, como en algunos tipos de meditación, en tus sensaciones corporales", recoge el estudio.





Pero esto no es todo, se trata de una práctica con unas características que lo hacen especial: "Los movimientos suelen ser circulares y nunca forzados, los músculos están relajados en lugar de tensos, las articulaciones no están completamente extendidas o dobladas y los tejidos conectivos no están estirados". Es por esto que "se puede adaptar fácilmente a cualquier persona, desde los más aptos hasta las personas confinadas a sillas de ruedas o que se recuperan de una cirugía".

Incluso, el cuerpo de investigación encargado del estudio, va más allá, y califica el tai chi como un "complemento del tratamiento médico estándar para la prevención y rehabilitación de muchas afecciones comúnmente asociadas con la edad".