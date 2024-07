La dieta que ha seguido Florentino Fernández para lograr un increíble cambio físico: "No tomo..."

El humorista Florentino Fernández lleva décadas haciéndonos reír a través de sus diferentes proyectos. Hace escasos meses, contó que hizo una estricta dieta con la que ha perdido mucho peso. Antes que nada, debes saber que no existen los milagros. Tiene un punto de sacrificio y con constancia, y como Flo, puedes conseguirlo.

Fernández indicó que siguió el plan que expone un psiconeuroinmunólogo en un libro llamado 'Tu cuerpo, tu hogar' y publicado por Rafael Guzmán. El intérprete, de hecho, declaró que los cambios que ha aplicado le hacen sentirse "mucho mejor y más energético". Las primeras horas, expone, son complicadas, pero "se puede hacer". En concreto, la dieta que ha seguido suprime totalmente el azúcar y el gluten. No cena y toma el sol. El régimen que ha seguido es el mundialmente conocido ayuno intermitente.

Esta dieta, en concreto, consiste en no probar bocado durante un tiempo para luego volver a ingerir alimentos. "He estado hasta 24 horas sin comer", reconocía Flo.

Además, relataba en una de sus últimas entrevistas que ha introducido en su alimentación la llamada agua estructurada. Explicó que se trata de "un agua donde las moléculas de hidrógeno y oxígeno están formando figuras geométricas en el espacio. Esas configuraciones le dan las condiciones físicas y químicas que la hacen totalmente distinta a la convencional que podemos beber de un grifo o de una botella envasada".

Sobre esto, aclaraba que el agua estructurada es "el agua que fabrica nuestro organismo. Es el agua que está en la naturaleza, como el agua del manantial".

Santiago Segura también realizó la misma dieta para adelgazar más de 40 kilos

En una de sus entrevistas televisivas, Santiago Segura relató que puede llegar a estar un día y medio sin comer, aunque no es el ayuno habitual.

Normalmente, la gente practica el ayuno de 16/8, que acumula todas las comidas del día en ocho horas. "No se lo recomiendo a nadie, pero, sí, yo hago ayuno intermitente de 18 o 36 horas", confesaba. "En la prehistoria el hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer, con lo que nuestro organismo está preparado para ello", explicaba para frenar las críticas contra esta dieta. No obstante, de forma inmediata, señaló que es una técnica que "le funciona a él", pero que "no es recomendable para todo el mundo".

"No ha sido fácil", reconoció Segura. "Es un mundo muy duro de sufrimiento", sentenció. "La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe", apuntaba el actor, dejando claro su problema con la comida. Esto se puede ver reflejado en las imágenes de los inicios de su carrera, donde aparece completamente diferente. Sin embargo, un factor que le dificulta el mantener una alimentación equilibrada es el tener que volver a ponerse en la piel de Torrente, dado que debe engordar por exigencias de guion.





Esta dieta puede ayudarte a perder peso o puede tener el efecto contrario. Esto se debe a que hay que estar muy pendiente del tipo de alimentación con la que rompes el ayuno. Si te alimentas a base de productos calóricos y poco saludables, no es probable que pierdas peso. Muchas personas se han decantado por seguir este plan, entre los que destacan rostros reconocidos como Tania Llasera, Vicky Martín Berrocal o Elsa Pataky.