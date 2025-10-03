Iván Ferreiro, cantante y exmiembro de Los Piratas: "Entre concierto y concierto me dedico a vivir"

El exlíder de Los Piratas presenta su nueva gira en solitario en 'La Tarde' con Pilar García Muñiz

Iván Ferreiro, uno de los referentes más respetados del pop-rock alternativo español, inicia una nueva etapa musical con el lanzamiento de una gira en solitario tras dejar definitivamente atrás su colaboración estable con la banda que lo ha acompañado en los últimos años.

Después de décadas de carrera primero como voz inconfundible de Los Piratas y luego como solista arropado por un grupo consolidado, el artista gallego ha anunciado un nuevo tour que recorrerá las principales ciudades españolas durante 2026.

Europa Press El cantante Iván Ferreiro durante una actuación en el WiZink Center, a 13 de enero de 2024, en Madrid

La gira, titulada "Hoy por ayer" supone no solo una nueva propuesta musical, sino también una declaración de intenciones. “Estoy volviendo a ese punto en el que la música es pura emoción. Sin adornos. Solo canciones, historias y verdad”, explicó Ferreiro.

Un giro para los adentros del artista

Aunque Ferreiro ya había hecho incursiones en solitario desde que abandonó Los Piratas en 2003, en los últimos años había consolidado un proyecto muy definido junto a su banda habitual, con la que grabó discos como Mentiroso mentiroso (2008), Val Miñor-Madrid: Historia y cronología del mundo (2013) y Trinchera Pop (2023), este último con un sonido más experimental.

No obstante, la decisión de separarse de sus músicos habituales no fue tomada a la ligera. “Llevábamos muchos años juntos y necesitaba salir de la zona de confort”, confesó el cantante. “No hay ningún drama. Fue una decisión creativa. Sentí que era el momento de volver a encontrarme con mi música desde otro lugar”.

Esta nueva etapa estará marcada por un enfoque más minimalista, tanto en lo sonoro como en lo visual. En esta ocasión, Ferreiro actuará acompañado solo de dos músicos en escena —un multiinstrumentista y un pianista—, lo que le permitirá explorar un formato más íntimo y cercano al público. Las primeras fechas confirmadas incluyen paradas en Santiago de Compostela, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona, entre otras ciudades.

nuevas canciones y nuevas historias

El nuevo espectáculo no solo repasa los clásicos de su carrera, tanto con Los Piratas como en solitario, sino que también incluirá temas inéditos que formarán parte de su próximo disco, aún sin título, que se encuentra en fase de producción y verá la luz a mediados de 2026.

En palabras del propio Ferreiro, las nuevas canciones nacen de un lugar “más sereno, más introspectivo”, y abordan temas como la memoria, el paso del tiempo, la pérdida y la reconstrucción emocional. “Durante los últimos años he estado escribiendo casi en secreto, sin plazos, sin presiones. Ha sido un proceso muy liberador”, reconoció.

el público: siempre fiel

Pese a los cambios en su trayectoria, Iván Ferreiro mantiene una base de seguidores profundamente leal, que ha crecido con él desde la época de Los Piratas. “La conexión con el público es lo que me hace seguir. Ellos entienden mis silencios y mis giros. No me exigen éxitos rápidos, me permiten evolucionar”, declaró.

Las entradas para las primeras fechas del tour saldrán a la venta a partir del 15 de octubre y se espera una alta demanda, especialmente en ciudades como Madrid y Vigo, donde Ferreiro cuenta con un seguimiento muy sólido.