Fernando Martín explica cuáles son las fases del amor: "¿En qué momento se convierte en una discusión sobre quién deja la tapa del váter levantada?"
El colaborador de Fin de Semana habla de aquello que más une y separa a la humanidad: el AMOR
Redacción Fin de Semana
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
¿Cuáles son las etapas del amor? ¿A qué se asemejan? Fernando Martín vuelve a hacer reír al equipo y a los oyentes con su particular punto de vista de aquello que mueve al ser humano....
Ángel Expósito
