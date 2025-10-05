COPE
Hay que tener Fer
Hay que tener Fer

Fernando Martín explica cuáles son las fases del amor: "¿En qué momento se convierte en una discusión sobre quién deja la tapa del váter levantada?"

El colaborador de Fin de Semana habla de aquello que más une y separa a la humanidad: el AMOR

Fernando Martín

Redacción Fin de Semana

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

¿Cuáles son las etapas del amor? ¿A qué se asemejan? Fernando Martín vuelve a hacer reír al equipo y a los oyentes con su particular punto de vista de aquello que mueve al ser humano.... 

05:00 H | 05 OCT 2025 | BOLETÍN

