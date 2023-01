Un experto aclara las verdaderas consecuencias que tiene el ayuno intermitente: "Se ha evidenciado"

Desde hace unos años, el ayuno intermitente se ha convertido en una práctica muy habitual con el objetivo de mantener una vida sana. Por ello, 'Herrera en COPE' ha contado con el análisis de Miguel Ángel Fernández Torán, Director Médico del Balneario de Cofrentes, experto en antienvejecimiento.

"El organismo, incluso haciendo una alimentación buena y equilibrada, en el proceso de subdigestión, las células van a acumular una serie de productos de deshecho que se eliminan con gran dificultad. Pero uno de los mecanismos que permiten eliminar estos productos de deshecho que se acumulan a nivel celular es la restricción calórica. El cuerpo necesitado de combustible es capaz de transformar estos deshechos que están en el cuerpo y utilizarlos como energía. Por lo tanto, se ha evidenciado es que el comer menos veces y menos cantidad acaban siendo las dos grandes claves de una alimentación saludable", comienza diciendo sobre esta dieta.

"La alimentación tiene que ver mucho con la genética. Pero terminó siendo una genética recesiva y es cuando en el ser humano apareció el gen ahorrador. Esto lo que permitía era comer mucho más de lo que necesitamos. Pero la cosa fue comer de más cuando teníamos algo delante y poderlo almacenar en forma de grasa para que se pudiesen utilizar cuando se hacen falta", explica el experto tras señalar que "el 80% de los españoles mayores de 65 años, tienen más grasa de la que necesitan y de la saludable".

"Cada vez que ingerimos un alimento, hay un proceso inflamatorio de todo el entorno de nuestros intestinos. Lo que se ha descubierto es que esta inflamación, cuando la mantienes durante mucho tiempo, como la persona que come cinco veces al día, está todo el día dando un mensaje al intestino de que se defienda por si acaso", aclara sobre por qué es saludable comer menos veces al día.

"Esto genera inflamación silenciosa en el organismo, que es una de las causas de las enfermedades no transmisibles, que son las que predominan ahora. Por lo tanto, se dice que se debe hacer reposo intestinal, estar 15 o 16 horas sin ingerir alimento. Esto lleva a que debemos reordenar la forma de ingerir alimentos, que hemos de tener claro que el fin no es perder peso, es la salud", recomienda Fernández Torán.

Alberto Herrera: "Ayuno cada 22 horas"

Respecto a esto, Alberto Herrera ha querido compartir su experiencia: "Me decía que comiese en pocas horas todo lo que necesitase para almacenarlo en el cuerpo. Se empieza por 16 horas, luego 18, 22... Yo pensaba que iba a encontrarme más cansado, que iba a tener hambre e iba a dormir peor. Pero me he encontrado con que esas tres premisas son contrarias a lo que realmente me pasa con el ayuno intermitente".

"Cuando te cambia el metabolismo, lo que uno hace cuando está ingiriendo mucho menos alimento es transformar el organismo y llegando a la acetosis. Es un momento en el que el organismo es capaz de alimentar sus propias neuronas y esto tiene un efecto saludable", comenta el experto, insistiendo en que todo esto es saludable.

"Con el tiempo me he vuelto más atrevido y he pasado a hacer ayuno de 22 horas. Ahora, como durante dos horas al día y, una vez al mes, hago un ayuno de 48 horas. Dos días sin comer y me permito tomar solo un café, un poco a modo placebo", comenta el comunicador, preguntándose si puede ser malo superar las 48 horas de ayuno.

"No hay problema en que una persona normal ayune hasta durante siete días. Hay una serie de mecanismos que te lo permiten. Cuando haces un ayuno no tiene ni hipoglucemia ni hiperglucemia", apunta el entrevistado, aunque dice que se debe tener supervisión médica. "El tercer día, después de los dos días de ayuno, es cuando me siento con más energía", reconoce Herrera.