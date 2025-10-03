María José, médico de familia: "Los fonendos que utilizamos son tan malos que no se oyen y te tienes que comprar tú uno"

Expósito analiza la situación de los sanitarios que protestan con María José, médico de familia del centro de salud de Amate, en Sevilla, y Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial de España

Los médicos han vuelto a salir a la calle en toda España para mostrar su rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco y reclamar mejoras urgentes en sus condiciones laborales. En el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, varios profesionales han expuesto la crítica situación que atraviesan, marcada por la precariedad, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios, un malestar que pone en jaque el futuro de la sanidad pública.

Esta nueva jornada de huelga de médicos, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), se suma a la que ya tuvo lugar el pasado mes de mayo y evidencia el profundo descontento del colectivo. Los facultativos reclaman una negociación real sobre aspectos clave como la clasificación profesional, la jornada laboral y una jubilación anticipada. Un malestar que se ha extendido por toda la geografía española, con paros y protestas en comunidades como Murcia o Cataluña.

Una vida de precariedad

Las historias personales revelan un panorama desolador. Es el caso de Iziar, doctora de urgencias en Madrid, que a sus 50 años acumula 19 con contratos temporales. Esta inestabilidad, compartida por muchos compañeros, le ha impedido "acceder a carrera profesional", lo que significa que lleva "cobrando lo mismo desde el primer año de adjunto". La situación llega a tal punto que muchos médicos no han podido acceder a una hipoteca por su condición de temporalidad.

Este desgaste profesional deriva en lo que los expertos denominan síndrome del profesional quemado o 'burnout'. Luisa, anestesista en el hospital Puerta de Hierro de Madrid, confiesa que se sienten poco valorados. "Estamos cansados y estamos desmotivados", afirma, una situación que afecta directamente a la salud mental de los profesionales, con un aumento de los trastornos y del suicidio en el colectivo.

EFE Huelga de médicos, respaldada por el Colegio de Médicos de Valencia, para protestar por la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad

Faltan medios y reconocimiento

En el programa de COPE, María José, médico de familia en el centro de salud de Amate, en Sevilla, y tutora de residentes, ha lamentado la decepción que sufren los médicos jóvenes. A pesar de recibir una formación "magnífica" a través del sistema MIR, se sienten frustrados al no poder desarrollar su vocación. "El problema no es que además haya menos ratio, el problema es que además se están yendo fuera los que hay", ha advertido sobre la fuga de talento.

La falta de recursos es otra de las grandes quejas. María José ha denunciado que tiene que utilizar su propio coche para realizar los avisos a domicilio y que los medios materiales son deficientes. "Mi fonendo, yo me he tenido que que, yo y todos", ha explicado, añadiendo una de las frases más reveladoras de la noche: "los fonendos que utilizamos son tan malos que no se oyen y te tienes que comprar tú uno".

El futuro de la sanidad, en riesgo

Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), ha advertido de que lo que está en juego es el modelo sanitario español en su conjunto. "Lo que ponemos en riesgo es nuestro modelo sanitario, un modelo universal, público y gratuito", ha señalado. Una alerta que comparten facultativos en Navarra y Castellón, donde también se han producido movilizaciones.

EFE Participantes en la concentración de médicos convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) que se ha sumado a la de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) de una huelga médica nacional, este viernes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Cobo ha defendido la necesidad de un estatuto específico para médicos, no por un afán "corporativista", sino por las particularidades de la profesión. "El último responsable del acto médico es el médico", ha recordado, explicando que esta responsabilidad, que requiere un mínimo de 12 años de formación, justifica un marco regulatorio propio, algo ya reconocido en otros países de Europa.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido que su ministerio está "comprometido con todo el Sistema Nacional de Salud y con todos los profesionales", y aunque no se niega a la vía de un estatuto propio, ha sugerido a los médicos que lo impulsen a través de una proposición de ley en el Congreso o una iniciativa legislativa popular.

Mientras tanto, los médicos denuncian que el mantenimiento de la sanidad pública recae sobre sus espaldas, con jornadas obligatorias que superan las 60 horas semanales y guardias pagadas por debajo de la hora ordinaria. Una situación límite que, como advierten los profesionales, tiene como principales perjudicados a los pacientes.