Dani García desvela su secreto para las torrijas perfectas de Semana Santa: "Las mejores se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama"

Con la llegada de la Semana Santa, las cocinas de todo el país recuperan uno de los postres más emblemáticos de estas fechas: las torrijas. Este dulce tradicional, admirado por su sencillez y delicioso sabor, tiene infinitas variantes, pero el chef malagueño Dani García ha decidido compartir la que, para él, es la receta definitiva. El cocinero marbellí, galardonado con dos estrellas Michelin, ha desvelado su método para conseguir un resultado profesional en casa.

El secreto, según ha explicado el propio chef, reside en una cuidada selección de ingredientes y una técnica precisa que garantiza una textura inigualable. Para Dani García, no hay duda: "Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama". Esta afirmación establece las bases de una elaboración que busca la excelencia a través de elementos simples pero de calidad, transformando por completo la experiencia de este dulce clásico.

Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama" Dani García Chef

La infusión y el pan, las claves del interior jugoso

El primer paso de la receta de Dani García consiste en preparar la base líquida que aportará todo el sabor y la jugosidad a las torrijas. Para ello, se pone a calentar un vaso de leche en un cazo junto a dos cucharadas de azúcar. A esta mezcla se le añade el ingrediente que aportará el aroma principal: una vaina de vainilla en rama, que debe batirse con el conjunto hasta que sus semillas se disuelvan e integren por completo antes de que la leche comience a hervir.

Dani García

Una vez la infusión está lista, la elección del pan es fundamental. El chef apuesta por dos bollos de pan de leche, un tipo de pan tierno y esponjoso que absorbe el líquido a la perfección. Los bollos se colocan en una fuente y se bañan generosamente con la mezcla de leche, azúcar y vainilla. El tiempo de reposo es crucial: "Lo dejamos 20 minutos por un lado, otros 20 minutos por el otro y nos lo llevamos a la nevera", ha recalcado el cocinero para asegurar que el interior quede bien empapado y meloso.

El caramelizado final para un exterior crujiente

Mientras el pan se enfría en la nevera, se prepara el elemento que aportará el contraste de textura crujiente: el caramelizado. Dani García elabora una salsa que él mismo describe como "casi un toffe", y que le da el toque maestro al postre. El proceso comienza vertiendo dos cucharadas de azúcar en una sartén junto a una cucharada de agua "para que el caramelo no se queme".

Cuando la mezcla adquiere un apetitoso "color avellana", como lo describe el chef, es el momento de añadir una nuez de mantequilla para enriquecer la salsa. Con el caramelo listo, solo queda el último paso: incorporar los panes de leche, ya fríos y compactos, a la sartén. Se cocinan a fuego medio, dándoles la vuelta con cuidado para que se impregnen del caramelo por ambos lados, formando una capa dorada y crujiente que envuelve un interior tierno y jugoso.

Y la podéis acompañar perfectamente con un helado de vainilla" Dani García Chef

Dani García

El resultado es una torrija que eleva la tradición a un nuevo nivel, con una complejidad de sabores y texturas que sorprende en cada bocado. Para culminar la experiencia, el propio Dani García ofrece una sugerencia final que redondea el plato. "Y la podéis acompañar perfectamente con un helado de vainilla", ha añadido. De esta forma, se consigue en pocos minutos un postre digno de un restaurante de alta cocina, ideal para disfrutar durante la Semana Santa o en cualquier ocasión especial.