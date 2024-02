La consecuencia directa que tiene en tu cuerpo comer ajo cada día: atento a tus riñones

Es un clásico de la cocina española y no es para menos, porque es un alimento que podemos combinar con prácticamente todas las comidas. Es el ajo, y sí, a no ser que seas intolerante, alguna vez lo has comido en cualquiera que sea la dieta que hagas en tu día a día. Y es que aporta sabor a prácticamente cualquier alimento y además, tiene muchas propiedades.

Y de ellas te vamos a hablar hoy, porque consumir ajo todos los días, puede tener consecuencias directas en tu cuerpo que puede que te interese tener en cuenta. Y es que el ajo tiene unos beneficios en tu organismo que pueden ayudarte en tu día a día. Por ejemplo, tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes, además de ser una buena alternativa para reducir tu consumo de sal, ya que es una alternativa a ella.

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si comes todos los días un ajo en ayunas

https://t.co/9b8I3MhDO0 — COPE (@COPE) November 18, 2021

Y es que consumir ajo todos los días puede tener una consecuencia directa en tus riñones. Pero no te asustes, porque no es de forma negativa. Porque, para empezar, el ajo tiene un efecto diurético, es decir, que aumenta la excreción de orina, y eso hace que expulses el exceso de sodio y hace que funcionen, dicho burdamente, tus riñones.

No solo eso, sino que ayuda también a las personas que sufren de problemas renales, ya que, como decimos, representa una alternativa para reducir el consumo de sal. No es el único efecto que tiene el ajo, sino que también reduce el riesgo de sufrir ciertas enfermedades como la diabetes.

Ayudando a reducir la hinchazón

La alimentación es una pieza clave en nuestra salud y es que siempre se dice que 'somos lo que comemos'. Una dieta mediterránea, con una alta cantidad de frutas y verduras y una combinación variada de alimentos, es esencial para que nuestro organismo funcione correctamente.

Cuando nos detectan alguna patología, seguir cuidando lo que comemos suele ser realmente beneficioso. Dentro de los alimentos que más ayudan a nuestra salud encontramos el laurel.





Es un condimento muy utilizado en multitud de platos que tiene grandes beneficios terapéuticos. Contiene tres tipos de vitaminas, A, C y B6, juntos a otros elementos como el calcio, el hierro, el fósforo o el magnesio. Además, sus propiedades nutricionales ayudan a combatir distintos tipos de enfermedades.

El digestivo es el aparato que se beneficia en mayor medida de los efectos del laurel. Tiene propiedades antiinflamatorias, además de antioxidantes y ayuda a reducir las flatulencias. Su consumo estimula los movimientos de nuestro intestino, favoreciendo la digestión y ayudando a sentirse menos hinchado. Además, se puede tomar en forma de infusión.

Más allá de la inflamación que puede derivar del aparato digestivo, hay otras patologías que tienen asociada una inflamación crónica que requiere medicación. El ibuprofeno es el fármaco por excelencia como antiinflamatorio, pero existen alimentos que complementan de forma natural sus efectos.

Cómo hacer una dieta antiinflamatoria

Para hacer una dieta correctamente es necesario seguir las pautas de un especialista. Elisa Blázquez es nutricionista y explicaba en 'Fin de Semana' qué es exactamente estar inflamado y las mejores pautas para dejar de estarlo: cúrcuma, vegetales, frutas y un largo etcétera.

También apuntaba que los dulces no son el mejor remedio ante la ansiedad y el estrés: "Claro que se puede comer si estamos con estrés, pero es mejor tender a determinados alimentos que nos van a ayudar a perder esa inflamación, y los dulces y caprichos no son de ellos".

El alimento con el que conseguirás reducir el colesterol y la grasa

Se trata de un alimento en concreto que te ayuda a controlarlo y también a reducir los triglicéridos: las semillas de chía. Al menos así lo confirma un estudio de la Universidad de Harvard, que asegura que las semillas de chía son un grandísimo aliado para nuestra salud.





No es su única función, también puede prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades y ayuda a mejorar tu salud cardiovascular, además de tener un efecto antiinflamatorio.