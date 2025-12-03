¿Por qué resuena con fuerza la expresión cambio de régimen el panorama geopolítico actual?

La expresión 'cambio de régimen' resuena con fuerza en el panorama geopolítico actual, especialmente por la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Venezuela. Este ha sido el tema central analizado por el escritor Jacobo Bergareche en la sección 'Traficantes de Palabras' del programa 'Herrera en COPE', junto a Jorge Bustos.

PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Bergareche ha iniciado su análisis con una contundente metáfora para describir la situación del país caribeño. Según el escritor, "el régimen de Maduro solo admite ya la metáfora de la garrapata", un parásito del que el pueblo venezolano desea liberarse desde hace tiempo. En este contexto, Donald Trump se ofrece a arrancarla a través de una declarada 'guerra contra las drogas'.

La excusa del narcotráfico

El escritor, sin embargo, ha puesto en duda que el verdadero motivo de la ofensiva sea la lucha contra el narcotráfico. Bergareche ha señalado que "es difícil creer que esto sea una guerra contra las drogas, porque la cocaína y el fentanilo no se fabrican en Venezuela". En cambio, el país sí produce otra 'droga' a la que Estados Unidos tiene una "enorme adicción", que es el petróleo.

Esta situación recuerda, según Bergareche, a la "jugada de Irak". En aquel entonces, "se derrocó a un régimen detestable" con la excusa de que estaba detrás de los atentados de las Torres Gemelas, cuando en realidad el objetivo final era, una vez más, el petróleo.

Un problema de legitimidad

Un 'cambio de régimen' impulsado de esta manera plantea "un problema de legitimidad para el siguiente", que se espera que sea el de María Corina Machado. Bergareche sospecha que figuras como "Zapatero a Yolanda Díaz" acabarán "deslegitimando la manera en la que los gobernantes electos de Venezuela han terminado llegando al poder".

PRESIDENCIA DE VENEZUELA El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Esta posible llegada al poder se produciría, según el escritor, "a través de la fuerza cruel, matona e interesada del gobierno de Trump", lo que generaría un debate sobre su validez. Pese a todo, Bergareche ha concluido con una reflexión sobre el sentir de la diáspora venezolana: "Lo que es seguro es que 8000000 de desplazados brindarán esa noche".