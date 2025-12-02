Santiago Vega, experto en salud animal: "La peste porcina, si tuviéramos que equipararlo a una enfermedad humana, sería el ébola; hay que recalcar que no produce problemas de salud a los humanos"

La confirmación de nueve jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) en la sierra barcelonesa de Collserola ha desatado todas las alarmas en España. Este brote, el primero detectado en el país desde que la enfermedad se consideró erradicada en 1994, supone una amenaza económica de primer orden para el sector porcino español, el tercer productor mundial, aunque los expertos insisten en que no entraña peligro para la salud humana. La crisis ha sido analizada en profundidad en el programa 'La Linterna' de COPE, donde se han dado cita especialistas para abordar la magnitud del problema.

Un virus letal para el porcino

Santiago Vega, catedrático de salud animal en la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha explicado la gravedad de la enfermedad, definiéndola como una patología altamente contagiosa y con una elevada mortalidad que afecta exclusivamente al ganado porcino, tanto doméstico como silvestre. Para ilustrar su virulencia, el experto ha hecho una contundente comparación: "Si tuviéramos que equipararlo a una enfermedad humana, sería el ébola, pero no tiene nada que ver con los humanos a la hora de producirnos ningún tipo de problema de salud".

La peste porcina, si tuviéramos que equipararlo a una enfermedad humana, sería el ébola" Santiago Vega Catedrático de salud animal en la Universidad CEU Cardenal Herrera

Según ha detallado Vega, la enfermedad se conoce como una fiebre hemorrágica que provoca hemorragias en órganos internos como el bazo o el riñón de los animales infectados. El catedrático ha animado a la población a "seguir comiendo embutido, que no hay ningún riesgo, ninguno, absolutamente ninguno para la salud", e incluso ha bromeado afirmando que "el jamón nos alarga la vida, o sea, que vivimos más".

Despliegue de emergencia y blindaje

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado que los nueve casos se concentran en la misma zona, por lo que "ni cambia el diagnóstico ni cambian los protocolos". Las autoridades han decretado un perímetro de seguridad de 6 kilómetros y un segundo de 20 kilómetros, afectando a 76 municipios donde se han prohibido las actividades al aire libre. Para contener la expansión del virus, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a más de 100 soldados, que se suman a un dispositivo con 250 agentes de Mossos d'Esquadra, policías locales y Guardia Civil. Así se prepara la UME para evitar la catástrofe.

Las labores de la UME se centran en la desinfección de vehículos para evitar la propagación del patógeno. El capitán Álvaro García Esteban ha explicado el procedimiento: "Realizamos una remoción de la suciedad más gruesa, se aplica un desinfectante durante unos 5 minutos y, posteriormente, un aclarado". Este proceso se aplica tanto en la zona cero como en la base para asegurar una descontaminación profunda.

El origen y la sobrepoblación de jabalíes

La principal hipótesis sobre la llegada del virus a una España rodeada de países libres de PPA como Francia y Portugal apunta al factor humano. El investigador veterinario Nacho Blas y el propio Santiago Vega consideran plausible que el origen sea un bocadillo con embutido contaminado traído de un país con el virus, cuyos restos fueron ingeridos por un jabalí. "Es una de las formas más probables", ha señalado Vega, lo que evidencia la "fragilidad que tenemos en Europa con la circulación libre de personas".

Este escenario se ve agravado por la sobrepoblación de jabalíes, un problema denunciado desde hace años. Josep Escandel, presidente de la Real Federación Española de Caza, ha lamentado que no se cuente con los cazadores y ha recordado "la sobreabundancia de jabalís manifestada por todos los especialistas". Por su parte, el ganadero navarro Pedro Mozart ha sido más tajante: "Ya ha pasado a ser esto una plaga, porque tiene la capacidad de destrozar cultivos, provocar accidentes y transmitir enfermedades".

Que ya ha pasado a ser esto una plaga, ya no es que sea un animal invasivo" Josep Escandel Presidente de la Real Federación Española de Caza

La crisis ya golpea la economía

Las consecuencias económicas no se han hecho esperar. Mercolleida, la lonja de referencia, ha registrado una bajada de 10 céntimos en el precio del cerdo, la mayor caída desde la llegada del euro. Este impacto ya se nota a pie de granja, como ha contado el ganadero Rosenne Saltiberi, y amenaza a un sector que, según Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, genera más de 25.000 millones de euros y emplea a 400.000 personas, principalmente en zonas rurales. Sobre si la carne de cerdo bajará de precio, los expertos creen que el desajuste entre oferta y demanda provocará caídas.

La preocupación se extiende por el riesgo para los 7.300 millones de euros en exportaciones. Mercados clave como Japón, México o Reino Unido ya han bloqueado las importaciones desde España, mientras que China, de momento, ha aceptado la "regionalización", prohibiendo solo la carne procedente de Cataluña. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "prudencia, trabajo y tranquilidad" y ha garantizado el apoyo al sector.

César Lumbreras, director de Agropopular, ha aportado una perspectiva histórica, recordando el programa de erradicación de los años 80 y 90. Sin embargo, ha subrayado una diferencia crucial con la situación actual: "Entonces, los focos estaban en las explotaciones ganaderas. Ahora están en la fauna salvaje, los jabalíes", cuya población "se ha multiplicado por 10". Ha insistido en que no hay razón para dejar de comprar carne de porcino, que previsiblemente bajará de precio.