Un nutricionista avisa de las consecuencias para tu salud si abusas del consumo de vitaminas: "No es un juego"

Las vitaminas se están convirtiendo actualmente en uno de los productos estrella de las farmacias. Pero la realidad es que no son gominolas o productos que deberíamos ingerir con tanta frecuencia. En 'Herrera en COPE' hemos podido hablar con doctor Francisco Botella, es coordinador del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Escucha en el siguiente audio el aviso que realiza acerca de la ingesta innecesaria y en grandes cantidades de estas vitaminas.

El nutricionista afirma que son productos que solo deberíamos tomar bajo prescripción médica. La vitamina C, por ejemplo, es una de las 13 vitaminas sin las que no puede vivir el ser humano. Una dieta equilibrada nos suele proporcionar las cantidades, pero en algunas ocasiones necesitamos un plus, un extra que conseguimos a través de suplementos vitamínicos. El problema está en que estos productos están de moda y se toman sin control médico.

Es cierto que estos nutrientes esenciales ayudan a prevenir enfermedades, por ejemplo, la vitamina D (de la que en España tenemos un gran déficit a pesar de que somos el “país de sol”) ayuda a prevenir la osteoporosis y la hipertensión, incluso los problemas cardiovasculares como el infarto.

Peroeste y otros múltiples beneficios de las vitaminas están llevando a cada vez más gente a tomárselos por su cuenta, porque de hecho, ya los hay en forma de gominolas, y pueden llegar a ser muy peligrosos sin una prescripción médica.

En 'Herrera en COPE' hemos querido comprobar sobre el terreno si también con las vitaminas somos de automedicarnos, y hemos visitado una farmacia en el centro de Madrid. ¿Se ven muchos suplementos de vitaminas en las estanterías? Escucha aquí la entrevista completa en la que hemos podido hablar con los farmacéuticos de Adelina Delgado del centro de Madrid.

En esta farmacia de Madrid, detrás del mostrador, hay una estantería y 5 baldas completas que son solo de vitaminas y complementos vitamínicos. En la primera balda, más concretamente, encontramos vitaminas C, vitamina B12 y vitamina D, complementos vitamínicos en la segunda, etcétera.

"No hay que ingerir vitaminas, hay que comer bien"

El doctor Botella ha asegurado, además, que "sin duda nuestra dieta mediterránea tiene más que suficientes cantidades de todas las vitaminas para hacer innecesario la toma de suplementos en las personas sanas", por lo que la adquisición de estas vitaminas sin prescripción médica "no tiene sentido".

"Aunque se llamen vitaminas y puedan parecer beneficiosas siempre, si no las tomamos en las cantidades correctas pueden ser perjudiciales", se lamentaba el experto. Hay dos grandes grupos de vitaminas. En primer lugar, las vitaminas liposolubles, que "son aquellas que tenemos que prestar mayor atención: la vitamina B, D, E, A... Habría que recetarlas bajo condición de medicamento".

Cuando nos cuestionamos durante cuánto tiempo debemos tomar estas vitaminas, el doctor Francisco Botella ha explicado que "partimos de una premisa falsa. No hay que ingerir vitaminas, hay que comer bien. Hay que tratar de comer bien para que los suplementos vitamínicos se conviertan en innecesarios".

Además, piensa que "lo de la vitamina C es una de las falacias que está perdurando en la medicina, y es totalmente falso porque no hay ninguna prueba de que una dosis normal sea necesaria, porque esta dosis se encuentra incluso en una pieza de fruta". Lo único que nos puede pasar es que nos "produzca una piedra en el riñón", avisaba Botella.

Ha explicado el error más común. "Siempre cogemos la afirmación al revés. Si un déficit de vitaminas produce cansancio, no significa que siempre que estoy cansado me falten vitaminas". Estas vitaminas no hacen falta, por tanto, "ni en invierno ni en verano".

Una vez más, con la vitamina D pasa lo mismo. "Es un fármaco, no es una cosa que se pueda tomar libremente, y es un medicamento que necesita un control médico". Escucha aquí el audio al completo.

