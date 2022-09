Cómo limpiar el congelador de forma rápida y eficaz: solo tardas 15 minutos en descongelarlo

A quien no le ha pasado, que ha abierto el congelador y se ha encontrado que está lleno de hielo, que ha acumulado el propio electrodoméstico, y que encima huele mal. Del mismo modo que es necesario limpiar el frigorífico, también es obligatorio y vital hacer limpieza en el congelador de vez en cuando. Esto se debe a que, como los alimentos aguantan dentro de este mucho más tiempo, podemos llegar a olvidarnos de lo que tenemos dentro, llegando incluso a tener los comida caducada. Porque, por raro que parezca, que un alimento esté congelado no significa que carezca de fecha de caducidad. Por lo que es recomendable limpiar el congelador para evitar imprevistos, es al menos una vez al mes. Pero claro, antes de limpiar este electrodoméstico hay que descongelarlo.





A día de hoy los congeladores de los frigoríficos vienen equipados con una función llamada"no frost". Pero, si tu congelador no viene equipado esta función, no te queda más opción que descongelar tu electrodoméstico. Por suerte existe un truco muy interesante, ya que permite descongelar nuestro congelador en tan solo 15 minutos y no tener que esperar varias horas.

Descongelación exprés

Hacer esto cada cierto tiempo permitirá que alarguemos la vida útil de nuestros electrodomésticos por mucho más tiempo. Además, también nos permitirá hacer inventario de todos los alimentos congelados que tenemos en casa, y así hacer espacio al tirar la comida que está más que caducada.

Para descongelar nuestro congelador tenemos que seguir los siguientes pasos:

Poner bayetas en la parte delantera del congelador. Así evitaremos que el suelo se llene de agua durante el proceso de descongelación o al abrir la puerta.

del congelador. Así el proceso de descongelación o al abrir la puerta. Desenchufar el congelador de la toma de corriente. Una vez hecho esto tenemos que guardar toda comida congelada en bolsas especiales para que no se rompa la cadena de frío. Si de causalidad tienes un segundo congelador, intenta guardar los alimentos en este.

Una vez hecho esto tenemos que para que no se rompa la cadena de frío. Si de causalidad tienes un segundo congelador, intenta guardar los alimentos en este. Ponemos en el fuego (vitrocerámica o lo que tengas en casa) una olla o cacerola con agua. En cuanto esta empiece a hervir, la metemos dentro del congelador, cerramos la puerta y esperamos 15 minutos.

(vitrocerámica o lo que tengas en casa) En cuanto esta empiece a hervir, la metemos dentro del congelador, cerramos la puerta y Pasado ese tiempo, abrimos la puerta y podremos apreciar que el exceso de hielo ya no está y, que la escarcha restante es más fácil de quitar. Ya solo tenemos que quitar el agua que se ha formado.

Limpieza

Ahora que no tenemos hielo, podemoslimpiar el interior del congelador. Para hacer esto solo tenemos que poner dentro una pasta suave de bicarbonato de sosa (que absorbe los olores que son persistentes y elimina los restos de alimentos) y agua. Humedecemos la pasta y secamos con un trapo limpio. Si es necesario, también lavamos las baldas y cajones del congelador con agua templada y jabón. Eso sí, tienes que secarlas a conciencia antes de volver a colocarlas en su sitio.





Ya hecho todo esto, solo tienes que cerrar la puerta del congelador, conectarlo de nuevo a la corriente y ponerlo en marcha. Pero tendrás que dejarlo que enfríe otros 15 minutos antes de volver a meter la comida dentro.

Aviso