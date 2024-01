El alimento que debes tomar en tu desayuno para vivir más de 100 años: incluido en la dieta de los japoneses

Japón ocupa uno de los primeros puestos en el ranking de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Los japoneses tienen unas tradiciones muy arraigadas, además de ser muy disciplinados y organizados, unas características que les resultan favorables a la hora de cuidar su alimentación y ser rigurosos con la misma.

El natto es un plato muy consumido en la isla que tiene un gran aporte de nutrientes muy beneficioso para el organismo. La base de esta receta es la soja fermentada, lo que lo convierte en un alimento gelatinoso que tiene un olor bastante fuerte y desagradable.

Más del 60% de los japoneses incluyen este plato en su dieta, habitualmente en el desayuno, aunque a un alto porcentaje reconoce que no le gusta su sabor ni su olor. Para mejorar su sabor, es habitual mezclarlo con otros alimentos que también están muy presentes en el día a día de los nipones, como puede ser el arroz, el huevo o la cebolleta.





Efectos beneficiosos de incluir natto en la dieta

Sin embargo, su consumo es muy elevado debido a las propiedades nutritivas que contiene que han demostrado potenciar la longevidad y hacer frente a ciertas enfermedades degenerativas. El natto es rico en fibra, hierro y grasas insaturadas, por lo que reduce el riesgo de sufrir diabetes tipo 2.

Por otro lado, contiene una elevada cantidad de vitamina K, que es la encargada de prevenir la osteoporosis. Otras vitaminas que también contiene son la B6 y la E, que ayudan a ralentizar el envejecimiento celular.





Varios estudios realizados en Japón, revelan que el consumo diario de esta receta ayuda a reducir las probabilidades de morir por un infarto o un accidente cardiovascular. Además, investigadores de la Universidad de Tsukuba han confirmado que el natto tiene efectos terapéuticos sobre la aterosclerosis, una enfermedad arterial crónica.

El secreto de una anciana de 102 años para tener una buena salud

No hace falta viajar hasta Japón para encontrar algunos remedios que ayudan a combatir los efectos de la edad. Hace unos días, en 'Herrera en COPE' preguntábamos a nuestros oyentes por sus trucos o remedios caseros. Loli era uno de los fósforos que llamaba a la radio para explicar el hábito que le recomendó una anciana de 102 años y ella no ha dudado en incorporar a su rutina.

"Hace mucho tiempo estuve de viaje, se celebró el cumpleaños de una mujer que tenía 102 años", comenzaba diciendo. Explicaba entonces que, al preguntarle por su secreto para tener buena salud con tantos años, le contó que "tomaba mucha miel". "Siempre habían tenido muchas colmenas y tenía apariencia de una persona de 70 años", relataba Loli en 'Herrera en COPE'.

Tras conocer la historia de la anciana, esta fósfora decidió aplicarlo en su vida: "Desde entonces, hace cuatro años, empecé a tomar mieltodas las mañanas en el café media cucharadita y puedo decir que en este tiempo no me he resfriado nunca. Me ha ido muy bien, en mi casa todos han tenido gripe y yo me he salvado". Recuerda su testimonio en el siguiente audio.

Audio





Además de Loli, otros muchos oyentes llamaron a Alberto Herrera para contarle sus remedios caseros. José Luis explicaba cómo curar las quemaduras con un alimento que todos tenemos en casa, el vinagre. "Soy ciego total y en la cocina me ha pasado muchas veces. Coges un vinagre normal, si está frío mejor, lo echas en un vaso y metes el dedo dentro hasta que te cubra. Se queda la herida como acolchada, pero no te sale ampolla y se te va a quitar el dolor".

Por su parte, Maika contaba cómo decir adiós a la tosusando una cebolla: "La pones en un bol en la habitación y por la mañana ya no tienes tos. Con un par de trozos cortados, con la piel quitada y con agua. No hay que respirar en el bol ni nada, lo único importante es ventilar bien la habitación", relataba.