Antonio Lobato recuerda el mejor momento de los españoles en Ferrari: "Se le ha dado poca importancia"

Antonio Lobato, en 'El Partidazo de COPE', recordó un momento en el que se montó junto a Fernando Alonso en el viejo Nürburgring “22 kilómetros, el infierno verde, con un coche de calle, un Megane, con maletas detrás, tres personas, además de Fernando, metidos ahí”.

“Y te digo que pasé mucho miedo porque normalmente los pilotos, cuando te dan una vuelta, van al 80 %. Siempre dejan un margen, porque normalmente suele ser algo publicitario, porque es una marca, y se dejan siempre un margen de confianza. En esa vuelta que la iba grabando, Fernando no se dejó en nada, porque iba picado con la gente”, continuó diciendo.

Cordon Press Fernando Alonso busca acabar en Suzuka su primera carrera del curso.

“El tío iba sudando y le veía el nerviosismo que tienes cuando te la estás jugando. Y en una de estas, el coche hace un movimiento muy extraño en la parte trasera, que lo perdía, y yo me giro a él y le digo que se te ha ido. Entonces, el tío me mira, se ríe y dice, 'sí'. Y yo, pero 'tío, a fuego, tío, a fuego'. Nos llevó a todo lo que daba el Megane, a todo. Apagó hasta la ira acondicionado el tío para que no perdiera”, explicó riéndose.

la anécdota

A pesar de eso develó que “el tío con el que más miedo he pasado en un momento dado” fue con “Carlos Miquel en el Circuito del Jarama”. Allí dieron una vuelta con un BMW Serie 1, “entonces nos dio una vuelta de muestra a Marc Gené y luego se subía Carlos a conducir el coche con Marc y conmigo detrás. Luego me tocaba a mí. Y Carlos había visto que Marc Gené, la bajada de Bugatti, que tiene una curva ciega, la había hecho a fondo y quiso hace lo mismo”.

En ese momento, el expiloto empezó a darle en la espalda gritando “¡No, no! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?”. “Yo me tragué la muerte, porque con un piloto te medio fías; con Carlos, no”.

“Marc se baja al coche y me dice que a partir de ahora te voy a respetar más. O sea que la verdad que está bien”, apuntilló Carlos Miquel.

mejor y peor momento

Además, Antonio Lobato escogió el mejor y el peor momento de los españoles en Ferrari: "Me voy a quedar con uno de los últimos, que es la victoria de Carlos en Australia el año pasado, porque, sigo diciendo, se le ha dado poca importancia y poco valor a lo que hizo Carlos con la operación recién hecha. Y el más triste es muy fácil, el más triste es Abu Dhabi 2010, el día en el que el Mundial se escapó".