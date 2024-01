La implacable respuesta del dueño de un bar ante la queja de un cliente, entre lo mejor de la semana

Este fin de semana recordamos un momento destacado de 'Herrera en COPE'. Sucedía mientras le preguntábamos a nuestros 'fósforos' sobre su experiencia trabajando en pareja. En concreto, indicó que regenta un restaurante. Pero su historia no acaba ahí, pues aseguró que llegó a ser trending topic ante la respuesta que le dio a un cliente. Escucha aquí cómo le contaba a Alberto Herrera, con todo lujo de detalles, lo que le sucedía.

Va a un bar, se queja de la calidad del pescado y esta es la implacable respuesta del dueño Este lunes le hemos preguntado a nuestros 'fósforos' sobre su experiencia trabajando en pareja





Desgranamos bien lo que le pasó al oyente, porque es cuanto menos divertida. Luis, que así se llama nuestro 'fósforo', aseguró que "el año pasado fui trending topic porque yo respondo las reseñas fatal. No me callo ni debajo del agua. Con mi mujer sí me callo, porque si no al llegar a casa....". Es su tercera relación.

En la primera, "pensábamos de distinta forma". El segundo caso, explica que era insoportable. Aprendió a decir no.

Y efectivamente, el motivo por el que fue trending topic es por esa mala reseña que le escribió a un cliente. "Son cosas que no son normales. Una persona me preguntó que el pescado no era fresco. Le contesté mal. Cada uno, en su oficio".

Además de lo que le sucedía a Luis, conocimos la historia de Rubén. Este chico es el propietario de una academia de música en Granada y la lleva con su mujer. "Llevamos trabajando desde el año 2015. Nos conocimos en 2011. Por aquel entonces, yo trabajaba en una orquesta en Málaga y se vino a vivir conmigo".

Jorge, por otra parte, le contó a Alberto Herrera que es técnico en emergencias sanitarias y su pareja es la médico que trabaja con él. "La experiencia es buena, porque en este trabajo te hace falta mucha complicidad y confianza". Puedes escuchar la sección completa de 'la hora de los fósforos' aquí. ¡No te lo pierdas!

La historia de María Rosario también es muy curiosa porque tanto ella como su pareja son ingenieros agrícolas y tienen una empresa en común.

"Trabajamos con el agricultor directamente. Los dos somos administradores a partes iguales. Aquí mandamos los dos por igual". Explica que, habitualmente, se llevan bien. "Él es muy organizado con el trabajo y la programación, pero se pone nervioso en temas de registros telemáticos con la administración. Muchas veces acabamos a gritos".

Entre otros testimonios, por último, también destaca el relato de nuestra 'fósfora' Ainhoa.

Aseguró que tiene una frutería con su pareja. La regentan en Pamplona. "Él es el dueño. Yo hago los pedidos y él los reparte después. Creamos un gran equipo, pero hay días que saltan chispas. Tenemos ideas distintas algunas veces. Como él es el jefe, a veces es 'por sus pelotas, 33'. Y yo soy muy terca, porque también formo parte de la empresa".

El dueño de un bar de Madrid se quedó a cuadros con el nombre de la calle donde trabaja y lo contamos en 'Herrera en COPE'

Antonio Vázquez es el dueño de un restaurante en Madrid que se ubica en una calle con un nombre de lo más sorprendente. Quiso sorprender al resto de oyentes de 'Herrera en COPE'.

En Madrid también está la calle “Alegría de la Huerta", en ella está la tienda de fotografía de Javier Guindal, que nos contaba que "parece que estamos aquí riéndonos continuamente, te sorprenden cuando te lo preguntan, sobre todo los proveedores, creen que les gasto una broma" aseguraba en Herrera en COPE.

Y no te lo pierdas, porque en Torrijos, Toledo, puedes quedar a tomar en algo en la calle “Gibraltar español”.

Allí, José Antonio Oliva tiene una ferretería en ella y escucha lo que nos cuenta de la guasa de los clientes cada vez que pasan por allí. "Vienen por primera vez, cuando me preguntan por teléfono, les dices el nombre de la calle, se asombran y se ríen. Si vienen por primera vez, traen la sonrisita en la cara como diciendo a ver dónde estoy" explicó este oyente.