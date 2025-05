Choque en la Escuela de Vida por la calidad de la comida que hacen los robots de cocina: "¡Eso es un bulo!"

Publicado el 18 may 2025, 12:47 - Actualizado 18 may 2025, 12:48

Cada domingo se reúne por la mañana el equipo de Vida de Fin de Semana. Está compuesto por Carmen Candela, Ingeborg Schlichting y Pedro Martínez y en este día han abordado una cuestión social contradictoria: el boom de la gastronomía en un tiempo en que apenas queda tiempo para cocinar y en que las cocinas tienen cada vez menos espacio.

¿Qué hay tras este boom social de lo relacionado con la cocina? "Detrás de todo esto hay un marketing maravilloso que hace que se promocione este sector y ello motiva que los jóvenes, consumidores natos de imagen, conocen y descubren muchas cosas e, incluso, se dan cuenta de que con pequeñas sugerencias pueden generar una cocina. Pero la realidad es concluyente: no hay tiempo" afirmaba el psicólogo Pedro Martínez.

Recordaba la madre de Cristina, que llegó a España procedente de su Hamburgo natal en los 50, que "aquí se guisaba muchísimo, más que en Alemania, donde hacíamos una comida caliente al día". En cambio en nuestro país las mujeres pasaban muchas horas en la cocina: "Luego la mujer se incorporó al trabajo y hubo un bajón muy grande y vino el boom de las pizzas y hamburguesas... yo creo que la gente se ha cansado de la fast food".

En opinión de la médico endocrina, Carmen Candela, el público "está obsesionado con la comida sin grasa, sin gluten... y ahora todos saben más que nadie (...) ahora hay muchas máquinas que facilitan mucho el tiempo. Las lentejas ya no tienen que estar chup chup tres horas... porque hay aparatos que lo hacen solos".

Ha sido en este capítulo de aparatos de cocina donde han chocado Ingeborg Schlichting y la doctora. Y es que esta última sostiene que los robots de cocina "prácticamente cocinan por ti" a lo que respondía la matriarca rápidamente: "¡Eso no es verdad! Eso es un bulo. La comida no sabe igual, no estoy de acuerdo contigo. Ni sabe igual ni es un milagro" subrayaba rotunda.

