"Los 60 son la vuelta a los 20 pero con la sabiduría de decir: Este es el templo que me va a acompañar hasta que me muera. Cuídalo"

La edad media a la que los jóvenes de nuestro país se someten a su primera intervención estética son los 20 años. Relleno de labios. Retoques de nariz. Eliminación de ojeras. Peelings químicos, para mejorar la apariencia de la piel. Aumento de pecho.

En una sociedad acribillada por unos cánones de belleza imposibles de mantener; obsesionada con ocultar las cicatrices que el paso del tiempo deja en nuestro cuerpo… da gusto escuchar voces como la de Pino Montesdeoca.

Una mujer de 62 años con una melena larga y gris envidiable, con una sonrisa igualmente envidiable… poco o ningún maquillaje. Y que afirma que no le gustan las operaciones estéticas porque no tienen vuelta atrás. Ha revolucionado las pasarelas de moda de todo el mundo. Es modelo, es actriz, también escritora de el libro 'La edad es un número, la actitud lo es todo'.

"¿Qué vamos a hacer?" se preguntaba en Fin de Semana: "Lo único que puedo hacer por mi parte es dar un poco de esperanza. ¡Qué no pasa nada! Puedes seguir siendo tú. Vas a tener arrugas, colgajos... y puedes llevarlo. Y sino, arreglito, no pasa nada. Pero una persona joven... ¿Qué presión tienen y sienten? ¿Es personal o viene de fuera?" comenzaba la canaria.

La vida de Pino comenzó en Canarias hace 62 años y sus pasos le han llevado hasta Suecia y Bahamas. Fue aquí donde le pica un mosquito hace nueve años que cambia su vida: "Me puse mala, me dio el dengue hemorrágico y casi me muero allí. Cuando no me morí vengo a recuperarme a España y me pongo a intentar vivir mi vida y luego me aburrí". Fue entonces cuando su hija Carlota y su yerno le hicieron unas fotos que cambiaron su vida.

Una agencia de publicidad vieron las imágenes y su carrera como modelo y actriz comenzó a despegar: "Empecé a trabajar en publicidad y de ahí llegué a la moda, la pasarela y luego el cine... ¡yo estoy flipando! Y averiguando muchas cosas de mí. Qué divertido es hacerte cada vez más mayor y que cada día cada cosa sea nueva, aunque la haya vivido cien veces antes".

Hoy Pino es uno de los rostros más solicitados en las pasarelas, "puedo pensar que a muchos diseñadores les gusta que todo el mundo pueda ver que sus creaciones las puede llevar una mujer como yo. Diseñadores más mayores quieren demostrar a sus clientas que, si lo llevo yo, ellas también".

Los cambios que el tiempo va provocando en el cuerpo, muchas veces preciosos, no asustan a la invitada de Fin de Semana, sino que la sorprenden: "Me sorprende decir... ¿tengo yo ese colgajo en el cuello? Pues sí. Y te vas acostumbrando". La naturalidad de Pino es contagiosa, una mujer que afirma que la vida a partir de los 50 "mola mucho".

"Los 60 es la vuelta a los 20 en la cabeza (...) estás volviendo a reencontrarte pero con la sabiduría, la que la tenga, de decir que este es el templo que me va a acompañar hasta el día en que me muera. Cuídalo porque si no... y déjate de maltratarlo. Si eres generosa y empática con la otra... ¿por qué no puedo serlo conmigo?".

