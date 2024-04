Marian Rojas zanja el debate sobre las bajas laborales por depresión: "La línea"

Una de las grandes noticias de esta semana en el Reino Unido ha sido la reflexión del primer ministro británico, Rishi Sunak, al respecto de las bajas por ansiedad y depresión en los trabajos. En concreto, su gabinete sopesa impedir que los médicos puedan dar bajas laborales por estos motivos, al entender que existe una "cultura de partes" por esta enfermedad.

Sunak explicó que, en muchas situaciones, estas prestaciones sociales están cayendo en una "espiral" de niveles insostenibles, en unas declaraciones para nada exentas de polémica. "Si una persona está ansiosa y deprimida debe de recibir tratamiento, pero que eso no significa que asumamos que por eso no se puede trabajar", señaló.

La salud mental es algo que no se debe de tratar a la ligera, sino que requiere de ayuda

Sobre esta cuestión, Cristina López Schlichting le preguntó a Marian Rojas, una de las psiquiatras más conocidas de todo el país y colaboradora habitual en el Fin de Semana de la Cadena COPE. Y su respuesta no deja a nadie indiferente, sobre todo, por cómo lo trata de una manera profesional.

La opinión de Marian Rojas sobre el problema de las bajas laborales: "No es fácil"

La psiquiatra explicó a Cristina que está siendo un tema sumamente polarizante, tanto dentro de Reino Unido como también fuera. "Todo el mundo está opinando de este asunto: que si los ingleses son horribles por eso... o alguno que dice que es verdad. Es conflictivo y difícil porque tiene que ver con un tema sentimental, emocional, y muchas veces profesional o económico", señaló poniendo en contexto este asunto.

Cada vez más gente acaba con bajas laborales por el estrés, la ansiedad o la depresión

Sobre todo, porque también es delicado para el directivo: tiene bajas que afectan al personal, pero tiene que proteger, como es lógico y normativo, al propio personal. Y muchas veces llega a ser incapacitante: "Entiendo el punto porque con ansiedad o depresión se puede trabajar. Ayer estuve con una paciente que está de baja por depresión, le dan ataques de pánico, y a veces está en la empresa, no puede respirar y tiene que salir a la calle. Esta persona dirá: "¿Cómo no nos van a dejar estar de baja?""

Y es que los síntomas de la ansiedad y de la depresión se están multiplicando en la población, y las cifras cada vez son más altas. De hecho, en Reino Unido hablan de que estas bajas cuestan 58.000 millones de euros a las arcas públicas, y han llegado a un récord de bajas por este sentido. En España, se estima a la baja que el 5% sufre ansiedad o depresión, unas 2 millones de personas.

Las bajas laborales suelen venir por la excesiva presión que tienen encima los trabajadores

La clave de Marian Rojas para solucionar este problema: "No queda otra"

Por estos problemas, la psiquiatra señala que, muchas veces, la solución para tratar a una persona que esté así no es darle la baja, porque se puede quedar en casa, en bucle, con pensamientos que no le vendrán bien. Pero depende de cada caso. "Mi padre, me acuerdo que cuando empezaba con él, me sentaba a su lado en la consulta, y la gente decía, "Dóctor, ¿me da la baja?" y mi padre decía que no. Porque esta persona, si encima se queda sin trabajar, la sensación de incapacidad va a llegar a ser inmensa. Hay que distinguir entre depresiones que sí requieren una baja, pero la solución no siempre es una baja, porque te ves en tu casa solo, y los sentimientos y pensamientos son peores", explica.

"La línea entre las depresiones moderadas y leves es muy fina, entre endrógenas y exógenas. Muchas vienen de estados de alerta permanentes, por muchas cosas. Un día ya no puedes más. Los gestores tienen que usar la cabeza, si a todos les damos la baja, ¿eso es realmente lo mejor para todos? Y aquí hay un replanteamiento ético", concluye al respecto. Un asunto polémico, pero en el que lo más importante es recurrir a los mejores profesionales al respecto.