Tatuarse la Torre de Hércules o el escudo del Dépor: así es vivir con A Coruña en la piel

Ser de A Coruña se caracteriza por tener un orgullo de ciudad muy propio y marcado. Y muchas personas que plasman ese amor para siempre en su propia piel. Los estudios de tatuajes de A Coruña tienen buena parte de sus encargos en símbolos herculinos.

La Torre y el Dépor, lo más popular

La morriñafue lo que llevó a Raúl a realizar uno de sus tatuajes: una gran Torre de Hércules con la Rosa de los Vientos ocupa todo su antebrazo.La decisión la tomó cuando vivía en Madrid hace años y no se arrepiente. "Me tiraba la morriña de casa, siempre tuve mucho apego por la ciudad y por sus símbolos", cuenta. Además,"había una buena oferta", así que se decidió. "Es una buena forma de recordarme a mí mismo mis raíces y de dónde vengo", opina.

El faro romano compite en popularidad con el otro tatuaje ‘top’ de A Coruña, como es el escudo del Deportivo. Es el símbolo que lleva en su gemelo izquierdo Rafa, que le recuerda su sentimiento blanquiazul… y una afortunada apuesta. "Cuando el Dépor se jugaba el descenso a Segunda, que necesitaba un empate para salvarse, me aposté a que si se salvaba, me tatuaba el escudo. Y así fue: gol para el Dépor y escudo para mí", recuerda.

El Dépor está muy presente en la piel de los coruñeses, pero hay otros clubes que también lo están, como el Hockey Club Liceo. Antón, parte de la directiva, lleva en la pierna dos copas en representación de la Liga y la Copa del Rey porque con ellos recuerda "los buenos momentos que vivimos para alzarlos y las dificultades para tenerlos". Álex es parte del servicio de prensa del Liceo y, al sentirse tan arropado en el club, optó por un lema: 'Liceístas', el hashtag "que resume el sentimiento en las redes".

Tatuaje de Antón





La experiencia del tatuador

Alberto Kortiñas, Korti, lleva más de 25 años tatuando en A Coruña desde el estudio Katatoomba del Orzán y ha perdido la cuenta de los escudos deportivistas o Torres que ha tatuado en esta trayectoria. No hay una igual que otra, "a veces se hace muy sencilla pero la tengo hecha como los romanos, con parte de las Torre rotas... muchas versiones". Además del faro, ha trazado numerosos Hércules o figuras de María Pita, aunque "por regla general vienen con ideas que no es factible tatuar, ponen muchas cosas en un espacio muy pequeño y no dura".

Según cuenta, entre las últimas tendencias de tatuaje coruño está el del skyline de la ciudad: el trazo de la silueta del horizonte de la ciudad, con línea fina y coronado, cómo no, por la Torre. Y, en el caso de la gente deportivista, hay una tendencia clara "RCD 1906", "sobre todo en la chavalada joven", porque "puedes llevar algo del club sin gastar mucha pasta".

Los códigos postales no pueden faltar en la piel de la ciudad. En este apartado, el que triunfa, sin duda, es el 15002, de Monte Alto porque "lo llevan en la sangre" y "lo tienen muy arraigado. "El resto no te creas... bueno, la zona del Agra también", reconoce

No obstante, llevar un recuerdo coruñés para toda la vida no es algo barato, como no lo son los materiales, el diseño y las horas de trabajo. El coste varía desde 60 euros los tatuajes más pequeños, hasta unos 1200 que puede alcanzar un diseño que ocupe toda la espalda, que se tiene que completar en varias sesiones.