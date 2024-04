Nico Williams desvela los insultos racistas sufridos en el Metropolitano: "Sonidos de mono"

Nico Williams ha vivido un desgraciado episodio racista en el Cívitas Metropolitano en el partido que enfrentaba este sábado a su equipo el Athletic de Bilbao ante el Atlético de Madrid. Tras el encuentro, en el que el extremo ha anotado el tanto bilbaíno, ha hablado con los compañeros de DAZN y ha explicado lo sucedido.

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono, la verdad es que han sido pocos, gente tonta hay en todas partes y no pasa nada. Hay que seguir trabajando y espero que esto vaya pasando poco a poco porque al final estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto y es lo que hay", afirmó Nico Williams.

A continuación ha desvelado qué quería decir con la celebración del gol en la que se ha llevado la mano al antebrazo señalando su color de piel mientras se dirigía a la zona desde la que le han llegado los insultos: "Con un poco de rabia. No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel", afirmó.

Posteriormente ha comparecido ante los medios de comunicación Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, que ha querido pedir disculpas a su compañero por los gritos racistas que ha tenido que escuchar en el Metropolitano: "Mandarle mucho ánimo y mucha fuerza porque en nuestra sociedad gente así no tiene cabida. Estas situaciones no tienen que pasar en los campos de fútbol", ha expresado el centrocampista colchonero.