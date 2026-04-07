Adrián Martínez, meteorólogo: "La calima llega a España dejando cielos marrones a su paso y lluvias en forma de barro"

El meteorólogo Adrián Martínez, conocido en redes sociales como @meteoadri, ha anunciado la llegada de un episodio de calima a España. Según explica en un vídeo de su perfil de Instagram, "ese polvo en suspensión que viene directamente del desierto ya ha ido entrando durante la jornada del lunes, dejando las concentraciones más altas en regiones de Andalucía". Este fenómeno tiñe los cielos de un característico color marrón y anticipa la llegada de precipitaciones.

Tras una Semana Santa marcada por la estabilidad y las altas presiones, el tiempo experimenta un giro esta semana con la llegada de una Borrasca Fría Aislada (BFA). Este sistema será el responsable de dejar lluvias y tormentas en buena parte del país, que, combinadas con la calima, provocarán las temidas lluvias en forma de barro.

Una borrasca fría trae lluvias y tormentas

El cambio comenzará a notarse a partir del martes, aunque el lunes ya se observó un aumento de la nubosidad por el oeste peninsular. Será durante la jornada del martes cuando la vaguada se descuelgue, dando lugar a la formación de la borrasca. Como explica el experto meteorólogo Jorge Rey, lo importante llega "martes y miércoles" con la llegada de un frente y un cambio de temperaturas. Se esperan precipitaciones en el oeste (Galicia, Salamanca, Extremadura) que podrían superar los 15 mm en una hora, y se han activado avisos por tormentas en Extremadura, Ávila, Salamanca, Zamora, León y Galicia.

La calima llega a España dejando cielos marrones a su paso y lluvias en forma de barro"

Campillo Calima en la capital leonesa

Evolución de la calima y el 'efecto barro'

Adrián Martínez detalla que el martes la calima "sigue ganando terreno y además hará que buena parte de las precipitaciones asociadas a la borrasca fría vengan en forma de barro". Estas lluvias de barro se extenderán por la mitad oeste del país, afectando a Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León, Extremadura, Madrid, buena parte de Andalucía y zonas de Castilla-La Mancha. La meteoróloga Andrea Danta también ha señalado en COPE que esta nueva borrasca dejará lluvias de barro a medida que avance la semana.

De cara al miércoles, con la borrasca ya formada y descendiendo hacia el sur, Martínez indica que la calima "tenderá a ir a menos, aunque todavía seguirá afectando a diferentes zonas como el este y el norte". Sin embargo, las lluvias y tormentas continuarán siendo fuertes en amplias zonas del país, principalmente en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha desde primera hora.

El jueves podría volver a entrar una buena masa de aire cargada de polvo en suspensión por el sur"

Antonio Montoro Vehículos estacionados en una calle de Lorca cubiertos de polvo subsahariano tras el episodio de calima

La previsión no termina ahí. El meteorólogo advierte de que el jueves la situación podría cambiar de nuevo: "podría volver a entrar una buena masa de aire cargada de polvo en suspensión por el sur". En la península las lluvias irán a menos, aunque en Canarias la situación será diferente, con precipitaciones durante la mayor parte del día, especialmente intensas en el norte de Tenerife por la tarde.