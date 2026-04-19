Jorge Pérez Hermilla, doctor, sobre la irrupción de la IA: "la labor del médico es velar por la salud del paciente, y eso en muchas ocasiones también implica ser conservador. Por eso estamos generando evidencia de las bondades de la IA"

La inteligencia artificial ya ha comenzado a transformar uno de los sectores más sensibles y determinantes: la salud.

Lejos de ser una tecnología futurista, ya existen herramientas capaces de, por ejemplo, ayudar a los radiólogos a detectar tumores de forma precoz.

En este contexto de innovación, el country manager en España de Tandem Health, Jorge Pérez Hermilla, ha explicado en el programa 'Lo que viene' de COPE, presentado por José Ángel Cuadrado, cómo la tecnología puede potenciar las capacidades de los médicos sin sustituirlos.

Pérez Hermilla reconoce que no todos los profesionales sanitarios están convencidos de sus bondades, ya que "la labor del médico es salvaguardar y velar por la salud del paciente, y eso en muchas ocasiones también implica ser conservador".

Por ello, parte del trabajo de su compañía consiste en "generar evidencia" y demostrar con estudios clínicos cómo estas herramientas pueden generar la confianza necesaria para que los médicos las incorporen "con naturalidad".

El 'escriba médico': hablar en lugar de teclear

El buque insignia de Tandem Health es el llamado 'escriba médico', una herramienta que libera al doctor de la tarea de mecanografiar los informes de consulta.

Como explica Pérez Hermilla, su funcionamiento es sencillo: un dispositivo similar a un altavoz inteligente graba, con el consentimiento informado del paciente, la conversación en la consulta.

Al terminar, "se genera en directo un informe que a veces parece mágico", un texto que resume lo ocurrido durante la visita.

El objetivo es que el médico pueda dedicar toda su atención a la persona. "Nuestra herramienta lo que permite es que el médico simplemente se dedique a hablar, a dialogar, a conversar con el paciente, a tratar de hacer su diagnóstico, a enhebrar y acordar un plan de tratamiento", detalla.

El profesional solo tiene que revisar el informe generado, que además se adapta a su estilo de redacción, hacer las modificaciones que considere y volcarlo en la historia clínica con un solo clic, ahorrando una gran cantidad de tiempo.

La función del médico es ineludible por ahora, es insustituible" Jorge Pérez Hermilla Country manager de Tandem Health

Privacidad y seguridad, una prioridad absoluta

Una de las mayores preocupaciones que suscita esta tecnología es la privacidad de los datos de salud. Pérez Hermilla subraya que la seguridad ha sido una prioridad "por diseño".

La herramienta, de hecho, no vincula la identidad del paciente con el caso clínico. "El tándem no sabe, en la mayor parte de las ocasiones, quién es el paciente, sabe la historia, sabe lo que se ha conversado, pero no le pone nombre", asegura.

El cruce de datos solo se produce cuando el informe se vuelca en los sistemas del hospital.

El informe es un informe que se podría publicar luego en una revista científica" Jorge Pérez Hermilla Doctor

Para garantizar la máxima protección, la tecnología cumple con normativas como el Esquema Nacional de Seguridad, que en España es "muy estricto".

Además, todos los datos se alojan y se tratan dentro de la Unión Europea de forma "hipertrazable", y la empresa se somete a "ataques de penetración aleatorios" para poner a prueba constantemente sus defensas contra los ciberataques, una amenaza creciente para las infraestructuras hospitalarias.

Un asistente para una medicina más humana

Pérez Hermilla descarta un futuro cercano en el que una IA atienda directamente a los pacientes sin supervisión médica. "Todavía no hemos solventado el problema de la responsabilidad", afirma, y desde su compañía consideran que "la función del médico es ineludible por ahora, es insustituible". El objetivo no es reemplazar, sino ampliar el apoyo al profesional sanitario.

El futuro que vislumbra Tandem Health es uno en el que la IA no solo redacte informes, sino que también ayude al médico a resumir historiales clínicos extensos, buscar evidencia científica en guías clínicas o gestionar las tareas derivadas de una consulta.

En definitiva, un asistente que se encargue del trabajo administrativo para que el doctor pueda ofrecer "una asistencia mejor y más humana".