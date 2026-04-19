El sueño de tener casa propia se esfuma entre los jóvenes españoles: “ya no creen en el ladrillo”

El panorama de la vivienda en España ha experimentado un cambio drástico en las últimas dos décadas. Según la reciente Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España, el porcentaje de españoles con una vivienda en propiedad ha caído del 90% en el año 2000 al 70% en la actualidad. Este dato, analizado en el programa 'Fin de Semana' de COPE por Cristina López Schlichting, el psicólogo Pedro Martínez y la colaboradora Ingerborg Schlichting, revela una brecha cada vez mayor entre una generación de propietarios y otra de desfavorecidos, con los jóvenes como los más perjudicados.

El psicólogo Pedro Martínez ha subrayado las consecuencias psicológicas de esta situación, afirmando que estos datos "son totalmente incuestionables". Según Martínez, entre la población joven existe una creciente "incapacidad para poder llegar a esa riqueza que tienen sus padres", lo que deriva en una notable frustración y desmotivación. Esta percepción de que la compra de una vivienda es un "objetivo imposible de alcanzar" atenta directamente contra la esencia de la juventud, que es "la lucha y la motivación por querer conseguir cosas y progresar en la vida".

Existe mucha desmotivación, mucha sensación de impotencia, de indefensión" Pedro Martínez

El debate: ¿cambio de prioridades o imposibilidad real?

Frente a la visión del estrés juvenil, Ingerborg Schlichting ha ofrecido una perspectiva diferente, cuestionando la falta de ahorro de los jóvenes actuales. "Yo no les veo tanto estrés y tanta importancia, si están todo el día viajando todo el mundo y gastándose dinero", ha señalado. Schlichting ha recordado su propia experiencia, en la que el ahorro para la vivienda era una prioridad durante el noviazgo, y ha criticado que ahora los jóvenes "se gastan todo en viajes, se gastan en coches, y el ahorro parece que no existe para ellos".

Ahora veo los jóvenes que que se gastan todo" Ingerborg Schlichting

Pedro Martínez ha argumentado que este comportamiento puede ser una consecuencia directa de la dificultad de acceso a la vivienda. En su opinión, los jóvenes priorizan "la satisfacción inmediata" porque no perciben la inversión en "el ladrillo" como algo conseguible. Esta situación, descrita por Cristina López Schlichting como "la pescadilla que se muerde la cola", sugiere que los jóvenes gastan su dinero en otras cosas porque no creen posible poder comprar una casa.

La cultura del esfuerzo y el factor migratorio

Cristina López Schlichting ha introducido en el debate el ejemplo de los inmigrantes con sueldos muy modestos que sí logran adquirir una vivienda gracias a un "esfuerzo extremo" que, en su opinión, otras generaciones no realizan. Pedro Martínez ha relacionado esto con la "cultura del esfuerzo" de la generación del baby boom, que tenía una mayor responsabilidad por asegurar su futuro. Martínez ha matizado que no se debe calificar a las nuevas generaciones como "más débiles", sino entender que han crecido en un "estado de bienestar" que les ha generado una "sensación de que todo se puede alcanzar rápidamente".

Además, se ha puesto de manifiesto que la demanda de vivienda también se ve incrementada por la llegada de trabajadores extranjeros que "necesitan vivienda de una manera u otra", como ha apuntado Ingerborg Schlichting. A este respecto, López Schlichting ha añadido que la población inmigrante a menudo muestra una "resistencia a alojamientos mucho más precarios infinitamente superior", aceptando vivir en condiciones como los "pisos patera", lo que demuestra su disposición "a lo que sea".

¿Responsabilidad individual, estatal o de mercado?

El debate también ha abordado de quién depende la solución. Pedro Martínez ha defendido que la responsabilidad es compartida, un "fifty fifty" entre el individuo y el Estado. En su opinión, el Estado debe implementar políticas financieras que hagan la compra de vivienda "realista" y "creíble" para los jóvenes, y los sistemas educativos deberían incluir formación en "conciencia financiera, capacidad de invertir y capacidad de ahorrar".

Por otro lado, la encuesta del Banco de España también refleja que los más jóvenes cobran hoy menos que hace cuatro años, con un sueldo medio para los menores de 35 que ha bajado de 33.600 a 32.000 euros. López Schlichting ha criticado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha convertido en España en el "salario universal", en lugar de ser un suelo. Esta situación se ve agravada, según los tertulianos, por los altos impuestos que soportan las pymes, lo que les impide subir los sueldos por encima de esa cifra.

Finalmente, Ingerborg Schlichting ha añadido que las exigencias de los jóvenes sobre la calidad de la vivienda también han cambiado. Ha recordado las viviendas sociales que se construyeron en los años 60, 70 y 80, que carecían de comodidades como la calefacción o ascensores funcionales, y ha concluido que un joven de ahora no aceptaría vivir en esas condiciones: "Es que también las exigencias han cambiado mucho".