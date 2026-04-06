Jorge Rey, experto meteorólogo: "Lo importante llega el martes y el miércoles. Las cabañuelas ya avisaron del frente que llega y del cambio en las temperaturas"

El joven experto en meteorología Jorge Rey, conocido por sus predicciones basadas en el método tradicional de las cabañuelas, ha alertado de la llegada de fuertes tormentas y acumulaciones importantes de agua en los próximos días.

Una borrasca atlántica que entrará por el oeste peninsular bajará los termómetros, tras el episodio de calor intenso que ha afectado a prácticamente toda España, con temperaturas que han alcanzado los 30 grados en puntos del Cantábrico.

El calor da paso a la lluvia

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Según explica Rey, la situación actual se debe a la combinación de un anticiclón con vientos de componente sur que llegan desde el continente africano. Esta dinámica ha provocado un ascenso térmico notable, dejando un "calor en toda España", como él mismo describe en el último vídeo publicado en su canal de YouTube.

La borrasca que se aproxima potenciará precisamente esos vientos cálidos en un primer momento, antes de que las precipitaciones hagan acto de presencia.

A pesar de la llegada de las lluvias, el descenso de las temperaturas no será drástico. Rey señala que, aunque bajarán, "es una borrasca que las va a bajar muy poco", por lo que el ambiente se mantendrá templado. Esta bajada de los termómetros se notará principalmente durante las jornadas del martes y el miércoles, que serán "un poquito más bajitas" en cuanto a temperaturas.

Lo importante llega el martes a Extremadura, Galicia, puntos de Castilla y León" Jorge Rey Experto en meteorología

Evolución de la borrasca día a día

El experto detalla cronológicamente la evolución del frente. El cambio más significativo se producirá a partir del martes, cuando las lluvias afecten a Extremadura, Galicia y puntos de Castilla y León. Rey es claro al respecto: "Lo importante llega el martes". Al día siguiente, el miércoles, las precipitaciones "llegan con fuerza" y se concentrarán en "puntos del suroeste de la península", donde se esperan las mayores acumulaciones.

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De cara al final de la semana, el jueves ya se van retirando las lluvias, aunque todavía podrían persistir durante el viernes. Sin embargo, las previsiones apuntan a que el sábado llegarán a muchos más puntos del territorio.

Todo ello estará acompañado de vientos del sur procedentes de África que se mantendrán durante casi toda la semana, hasta que el domingo podría imponerse el viento de componente norte.

El tiempo en Canarias

El archipiélago canario no quedará al margen de esta inestabilidad. Según el análisis de Jorge Rey, se esperan lluvias en Canarias, concretamente en las islas de mayor relieve. Estas precipitaciones se registrarán durante los próximos días y, además, "van a ir a más" según avance la semana, por lo que se intensificarán progresivamente.

Finalmente, el joven meteorólogo ha recordado que esta situación ya había sido anticipada por las cabañuelas. Rey concluye afirmando que tanto el frente de oeste con lluvias como las subidas importantes de las temperaturas previas son fenómenos que "las cabañuelas ya habían" pronosticado, reafirmando la validez de su tradicional sistema de predicción.