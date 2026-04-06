Andrea Danta, meteoróloga: "Una nueva borrasca dejará lluvias de barro en estas zonas a medida que avance la semana"

El tiempo dará un giro radical esta semana tras el aperitivo veraniego de los últimos días. Según ha explicado la meteoróloga de Meteored, Andrea Danta, en una publicación en su canal de TikTok, la formación de una borrasca fría aislada y un frente asociado a ella marcarán la previsión meteorológica, manteniéndose prácticamente estacionario y repartiendo precipitaciones a lo largo de los próximos días.

Lluvias y tormentas intensas

Las precipitaciones comenzarán a partir de mañana en la mitad occidental de la España peninsular. Estas lluvias, como señalan otros expertos como Jorge Rey, podrían ser intensas e ir acompañadas de tormenta en zonas como Huelva, Sevilla, Cádiz, Extremadura y en el entorno del sistema central.

A medida que avance la semana, este frente frío se extenderá y las lluvias alcanzarán también el centro peninsular y el archipiélago canario. Al final de la semana, está previsto que lleguen incluso al sureste peninsular, barriendo así gran parte del territorio como también apuntaba el meteorólogo Jorge Olcina.

EFE Gotas de agua de la lluvia que este vierne cubre los cielos de Madrid

Calima y empeoramiento del aire

Pero la lluvia no será el único fenómeno adverso. La configuración atmosférica actual impulsará una masa de aire cálido cargada de polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara. Este hecho dará lugar a un nuevo episodio de calima que afectará a toda España.

Como consecuencia directa, se espera que la calidad del aire empeore de manera generalizada en todo el país. La combinación de la borrasca y la calima será la responsable de uno de los fenómenos más esperados de la semana.

EFE Calima en Canarias en una imagen de archivo

Lluvias de barro y bajada de temperaturas

La experta ha sido clara al respecto: "Una nueva borrasca dejará lluvias de barro en estas zonas a medida que avance la semana". La mezcla de las precipitaciones con el polvo en suspensión provocará las conocidas como lluvias de barro en múltiples áreas.

Una nueva borrasca dejará lluvias de barro en estas zonas a medida que avance la semana"

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán por encima de la media en el inicio de la semana. Sin embargo, tenderán a bajar al final de la misma, despidiendo así el episodio veraniego que se ha vivido durante las últimas jornadas.