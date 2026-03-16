Mañueco gana en Castilla y León y abre un nuevo escenario de pactos con Vox

El Partido Popular ha ganado de forma incontestable las elecciones en Castilla y León. Liderado por el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, el partido ha obtenido 33 procuradores, dos más que en la anterior legislatura. Este triunfo refuerza un dominio histórico que cumplirá 40 años en el poder y supone la undécima victoria electoral consecutiva, mientras que el PSOE se mantiene como segunda fuerza y también suma dos escaños.

La gobernabilidad, en manos de Vox

A pesar de la victoria, Mañueco necesita apoyos para gobernar y ya ha excluido al PSOE de cualquier pacto. La dirección nacional del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, ha elevado el tono pidiendo a Vox que "deje de jugar con la gobernabilidad". En respuesta, Santiago Abascal, líder de Vox, ha moderado su discurso y asegura que entrarán en los gobiernos si hay un acuerdo de programa, lo que los analistas interpretan como una "cura de humildad" para la formación.

Si a mí me dan a elegir, prefiero un gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera" Alfonso Fernández Mañueco Presidente de Castilla y León

La preferencia de Mañueco es clara: "Si a mí me dan a elegir, prefiero un gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera", ha declarado, defendiendo que es la fórmula que mejor ha funcionado. Sin embargo, los expertos consideran inevitable un pacto entre PP y Vox, ya que la suma de ambos bloques oscila entre el 55% y el 60% de los apoyos y un acuerdo es la única alternativa para evitar sorpresas de un PSOE al que consideran un "experto en resucitar".

El bipartidismo se consolida

Los analistas coinciden en que el resultado electoral confirma que "el bipartidismo vuelve a ser tendencia", con la única salvedad de Vox. El espacio político que un día ocuparon Podemos y Ciudadanos "se ha esfumado por completo" en Castilla y León, dejando a la formación de Abascal como una "presencia que distorsiona todo" y que, según los expertos, "incomoda más al PP que al PSOE".

Que sí, que vamos a gobernar, y vamos a gobernar en las 3 regiones" Santiago Abascal Presidente de VOX

La tendencia se ha repetido en Aragón y Extremadura, con un "ensanchamiento del bloque de derechas" y un estrechamiento del de izquierdas. Mientras Abascal afirma con rotundidad "Que sí, que vamos a gobernar, y vamos a gobernar en las 3 regiones", el crecimiento de su partido se ha frenado, especialmente en el voto urbano y con estudios superiores, donde el PP se hace fuerte. Los expertos señalan que al votante de derechas le "penalizan las crisis internas y los bloqueos", algo que Vox aún tiene que comprender.

Un nuevo gobierno para junio

Con los resultados definidos, ya hay un calendario para formar gobierno. Las Cortes se constituirán el 14 de abril y la primera sesión de investidura se celebrará el 30 de ese mes, donde Mañueco necesitará mayoría absoluta. Si no la logra, se fijará una nueva votación que solo requerirá mayoría simple. En cualquier caso, Castilla y León tendrá que tener un gobierno formado, sí o sí, en junio.