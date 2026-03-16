La clave para que tus ahorros crezcan sin riesgos: no pongas todos los huevos en la misma cesta

En un contexto económico lleno de imprevistos, la diversificación se ha consolidado como el principio más importante a la hora de invertir y ahorrar. Así lo ha explicado Pablo López Gil-Albarellos, country manager de Trade Republic en España, en el programa 'La Linterna' de COPE, donde ha señalado que diversificar consiste en "no poner todos tus huevos en la misma cesta, es repartir tu inversión en distintos activos sin perder ni renunciar al crecimiento".

El experto ha advertido sobre una práctica habitual entre los ahorradores españoles, que a menudo "concentran todo su patrimonio en un único banco, en un único activo, y al final eso es jugárselo todo a una misma carta". Según López Gil-Albarellos, esta tendencia se debe en gran parte a la falta de educación financiera y a los mensajes de la banca tradicional.

Una protección frente a las crisis

La diversificación protege al inversor no solo de sus propios errores, sino también de crisis o imprevistos. En palabras del directivo de Trade Republic, "si una parte de tu inversión falla, el resto te está protegiendo". Por ello, los ahorradores bien diversificados pueden afrontar con mayor seguridad las turbulencias del mercado.

Si una parte de tu inversión falla, el resto te está protegiendo" Pablo López Gil-Albarellos, Country Manager de Trade Republic en España

ETFs, la herramienta para diversificar

Para facilitar este proceso, López Gil-Albarellos ha destacado los ETFs y los fondos indexados como "una de las mejores herramientas para diversificar". Estos productos permiten invertir en cientos de países, sectores o tendencias de una forma simple y con costes muy bajos, replicando el comportamiento de un índice de referencia.

No poner todos tus huevos en la misma cesta" Pablo López Gil-Albarellos, Country Manager de Trade Republic en España

El primer ETF, que seguía a la bolsa canadiense, nació en 1990 en Canadá, y desde entonces su popularidad no ha dejado de crecer como vehículo de inversión. Para una correcta aplicación de esta estrategia, el experto concluye que no solo se debe diversificar en diferentes productos financieros, sino también entre distintos sectores económicos para construir una cartera de inversión verdaderamente robusta.