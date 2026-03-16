Ángela Hernández, del sindicato médico AMYTS: "Hacer hasta 96 horas a la semana es posible con el actual estatuto y, con el que nos proponen, 75"

Este lunes ha comenzado la segunda semana de huelga de los médicos en España tras la realizada a mediados de febrero. El motivo es el mismo: el rechazo de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la creación de un estatuto marco propio para estos profesionales. Se trata de una huelga "por nosotros y por los pacientes", como claman los facultativos, que advierten que "el sistema sanitario está totalmente colapsado". Desde los sindicatos consideran que la situación actual acaba repercutiendo en la atención que recibe la ciudadanía.

Los médicos piden que su estatuto de trabajo sea exclusivo para ellos, sin compartirlo con otros profesionales como enfermeros o técnicos, para regular específicamente sus guardias, horas extra, jubilación y clasificaciones profesionales. Sin embargo, la ministra Mónica García ha instado a los médicos a "desescalar en el conflicto", afirmando que "la respuesta siempre a más diálogo y a más acuerdos es más conflicto. Yo lo siento mucho, si la excusa es la falta de diálogo, no cuela".

En el programa 'La Linterna' de COPE, Expósito ha entrevistado a Ángela Hernández, cirujana y secretaria general del sindicato médico AMYTS, quien ha explicado el fondo del problema. Hernández denuncia la "jornada complementaria", un modelo que consideran injusto y que el Gobierno solo pretende renombrar como "jornada de guardias". "Podemos llegar a hacer con el actual hasta 96 horas a la semana, y con el que nos proponen hasta 75 horas semanales", ha criticado.

Hacer hasta 96 horas a la semana es posible con el actual estatuto y, con el que nos proponen, 75"

EFE Los médicos terminan este lunes su manifestación en el Ministerio de Sanidad y comienzan así la segunda semana de huelga por las calles de Madrid con el diálogo roto entre el Ministerio de Sanidad y los seis sindicatos convocantes, que reclaman un estatuto marco propio que regule las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal sanitario

Hernández ha aclarado que estos topes horarios, pensados en Europa por seguridad del paciente, en España se utilizan "para cubrir deficiencias de plantilla estructurales". Además, ha desmentido a la ministra sobre la falta de comunicación: "Desde que formamos parte del comité de huelga ampliado, que es desde enero, no ha habido una sola reunión oficial con el comité de huelga ampliado".

Una regulación diferenciada

La razón para exigir una regulación propia, según Hernández, es que "la categoría que, por desgracia, falta somos médicos y facultativos". Ha explicado que, a diferencia de otras categorías, en los hospitales a los médicos "nunca se nos ha sustituido, y que en primaria cada vez se sustituye menos". Este pulso se mantiene por las particularidades de un colectivo con 47 especialidades y varios niveles asistenciales.

Para ilustrarlo, ha usado una analogía: "Está muy claro en aviación, las funciones del personal de tierra, del personal de vuelo y del piloto son diferentes, y nadie pone eso en duda. Pues, en sanidad se está poniendo en duda, y y eso es un camino que nos preocupa mucho como pacientes".

El abuso de la vocación

Uno de los puntos más denunciados son las guardias. Hernández lo califica de "demencial", ya que los médicos están obligados a realizarlas hasta los 55 años cobrando menos que en su jornada ordinaria. "Lo que no entiendo es cómo hemos tardado tanto tiempo en revelarnos ante esta situación", ha confesado, añadiendo que "han abusado de nuestra vocación".

El durmiente ha despertado"

AMYTS Ángela Hernández, del sindicato médico AMYTS

Esta precariedad, con contratos temporales y la fuga de profesionales al extranjero, ha provocado un hartazgo generalizado. "El durmiente ha despertado", ha sentenciado Hernández, citando una frase de la novela Dune. La situación está llevando a muchos profesionales a abandonar la sanidad pública o incluso la profesión, al sentir que no les "merece la pena" ejercer en estas condiciones.

Una huelga por los pacientes

Finalmente, la secretaria general de AMYTS ha subrayado que esta huelga es también por los pacientes. La sobrecarga de los médicos y las listas de espera, que afectan a las dolencias más frecuentes, son una muestra de cómo la deriva actual puede "acabar con la calidad del sistema nacional de salud", una preocupación que tienen "casi tanto más como pacientes".