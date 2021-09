Sonsoles Ónega pone en apuros a Marta López tras el nuevo fichaje de 'Ya es Mediodía': vieja conocida

El programa 'Ya es Mediodía', presentado por Sonsóles Ónega, arranca este miércoles su nueva temporada televisiva. El formato, que en verano ha estado conducido por Marc Calderó, recupera a su presentadora habitual y contará con nuevos colaboradores en estos meses. Se trata de distintos perfiles televisivos entre los que se encuentra un rostro muy conocido de Telecinco en los últimos meses y que guarda una estrecha relación con Marta López.

Sonsóles Ónega se despedía de los espectadores de 'Ya es Mediodía' a finales del mes de julio, tras varios momentos polémicos vividos en el programa. Debido a la pandemia de covid-19, a diario en el programa tienen que contar noticias vinculadas con el virus. En una de ellas, la presentadora no dudó en posicionarse, aún sabiendo que su opinión iba a ser criticada. Ónega apuntaba que los cuidadores de ancianos debíanvacunarse de manera obligatoria, y en caso de no hacerlo, ser despedidos. "En esos casos, despido fulminante para ellos. Punto. Le puedo asegurar que si usted es conductor de autobús en un colegio y no tiene el carnet, le despiden. Punto", afirmaba con rotundidad.



Vinculado también con la pandemia, Sonsoles vivió uno de los momentos más duros al frente del programa de Telecinco. El espacio comentaba el homenaje de estado realizado a las víctimas de la pandemia y contaba en directo con el padre de Ónega, quién hablaba de la pérdida de su hermano, un momento en el que la periodista no pudo contener la emoción.

Una de las secciones que más éxito tuvo la pasada temporada, dentro de 'Ya es Mediodía' fue 'El Fresh', un espacio dedicado a temas del corazón, con mucha presencia de los reality que Telecinco tenía en emisión. Una de las colaboradoras destacadas del espacio ha sido Marta López, que a mitad de temporada, tuvo que dejar el programa para poner rumbo a Honduras y participar en 'Supervivientes 2021'. Esta nueva temporada, López continuará participando como colaboradora y contará con una nueva compañera muy cercana a ella.

Alexia Rivas y Marta López compartirán plató en 'Ya es Mediodía'

Se trata de Alexia Rivas, la que fuera reportera en 'Socialité' y concursante de 'Supervivientes 2021', se convertirá, a partir de este miércoles, en colaboradora de 'El Fresh', junto a otros rostros ya habituales como Alba Carrillo, Rosa Benito, Isabel Rábago o Miguel Ángel Nicolás. La periodista saltó al centro de la noticia en Telecinco tras su polémica en el 'Merlos Place', momento desde el cual ha sido protagonista en distintos espacios de la cadena.





Pese a su corta estancia en Honduras, protagonizó algunos momentos tensos con Marta López debido a la reciente polémica que las vinculaba. López le reprochaba a Rivas "haber salido corriendo cuando pasó un problema", además de tacharla de mentirosa por haber asegurado "llevar dos meses viviendo en casa de Alfonso Merlos".

Tras volver de Honduras, ambas vivieron un cara a cara en el 'Deluxe', un momento en el que no consigueron dejar las cosas claras, pero tras el cual parece que las aguas se han calmado. Marta López afirmaba tener la sensación de que Alexia no es su enemiga. "Sinceramente no creo que nunca seremos amigas, pero somos compañeras de concurso y nos llevamos bien", afirmaba López.

En los próximos días 'Ya es Mediodía' nos permitirá volver a ver a las 'supervivientes' juntas en un plató.