Sonsoles Ónega no perdona ni un error en 'Ya es Mediodía' y lanza un terrible mensaje: "¿Qué pasa hoy?"

Sonsoles Ónega ha protagonizado un momento de lo más surrealista este mismo viernes durante la emisión de 'Ya es Mediodía'. Los colaboradores de la sección 'fresh' del espacio de Telecinco estaban debatiendo sobre cuál podría ser el futuro de Olga Moreno en televisión, especialmente después de su victoria en 'Supervivientes'y de que algunos de sus compañeros le acusaran de 'tongo'.

Mientras estaban en medio del debate, el realizador del programa ha emitido un vídeo sobre este asunto sin avisar a la presentadora. Un vídeo en el que, además, se dejaba caer la posibilidad de que la mujer de Antonio David Flores pudiera fichar por 'Ya es Mediodía'.

Al igual que se ha emitido el vídeo sin avisar, desde realización optaron también por quitarlo, sin llegar a terminarse, lo cual pilló desprevenidos a toda la mesa del espacio. Tras varios segundos de desconcierto, ha sido Alba Carrillo la que se ha visto obligada a advertir a Sonsoles Ónega de que volvían a estar en directo de nuevo, quien entre sorprendida y asustada ha estallado.





"¿Pero qué pasa hoy? Se me han llevado sin decir cosas, ahora me traes sin que se terminen de ver otras...", ha protestado la presentadora del espacio. Por su parte, los integrantes de la sección 'fresh' han intentado quitarle hierro al asunto. "Ha sido Rosa Benito, que creo que tiene miedo de que quitemos una ganadora de 'Supervivientes' para poner otra", ha bromeado inmediatamente Alba Carrillo.

No ha sido el único error técnico que se ha vivido este viernes en directo aunque, al final, todos los colaboradores han tirado de humor para suavizar dichos errores. Una serie de bailes y bromas a las que se ha llegado a unir la propia Ónega. "Bueno, vamos a sentarnos que nos echan", terminó por bromear Sonsoles después de haber bailado al ritmo de "Yo quiero bailar", de Sonia y Selena.

La contundente frase de Sonsoles Ónega que sobrecoge a la audiencia

El coronavirus sigue entre nosotros y tuvo un gran protagonismo el pasado martes en 'Ya es Mediodía'. La presentadora del espacio de Telecinco, Sonsoles Ónega, ha puesto el grito en el cielo y ha pedido prestar mayor atención a los contagios que hay en las residencias.

Ónega se refirió precisamente a un brote de covid-19 en una residencia de Ciudad de Dueñas, que afecta a 26 residentes y dos trabajadores del centro. De todos ellos, doce han tenido que ser hospitalizados. Un asunto que la presentadora de 'Ya es mediodía' no dejó pasar por alto.





"El brote en una Residencia de Dueñas deja dos usuarios fallecidos que tenían la pauta completa de la vacuna", informó la conductora del espacio de Telecinco. Junto a ella, en el plató, estaba el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu, quien explicó que había numerosos ejemplos de cuidadores de residencias que rechazan la vacuna, a pesar de estar rodeados de personas de alto riesgo.

"Me van a perdonar y seguro que me van a criticar", estalló Sonsoles en pleno directo. "Los cuidadores de ancianos que no se vacunen, fuera", criticó. "En esos casos, despido fulminante para ellos. Punto. Le puedo asegurar que si usted es conductor de autobús en un colegio y no tiene el carnet, le despiden. Punto", sentenció Sonsoles Ónega.