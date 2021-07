"Despido fulminante": la contundente frase de Sonsoles Ónega en 'Ya es Mediodía' que sobrecoge a la audiencia

El coronavirus sigue entre nosotros y la situación epidemiológica parece seguir empeorando, aún con la esperanza de que la vacunación masiva sirva de freno de emergencia para contener la pandemia de coronavirus. Con la incidencia disparada y los datos nada esperanzadores, todos los medios de comunicación han centrado su atención en esta quinta ola, que parece que avanza sin parar.

También ha tenido un gran protagonismo este martes en 'Ya es Mediodía'. La presentadora del espacio de Telecinco, Sonsoles Ónega, ha puesto el grito en el cielo y ha pedido prestar mayor atención a los contagios que hay en las residencias. Si bien es cierto que los jóvenes son quienes están sufriendo en mayor medida los daños de la pandemia, los más mayores siguen haciéndolo en silencio. Muchos de ellos, gracias a la pauta vacunal completa, han sido capaces de superar la enfermedad sin efectos adversos. No obstante, aún hay quienes han fallecido por este motivo.





Ónega se ha referido precisamente a un brote de covid-19 en una residencia de Ciudad de Dueñas, que afecta a 26 residentes y dos trabajadores del centro. De todos ellos, doce han tenido que ser hospitalizados. Un asunto que la presentadora de 'Ya es mediodía' no ha dejado pasar por alto.

La contundente frase de Sonsoles Ónega que sobrecoge a la audiencia

"El brote en una Residencia de Dueñas deja dos usuarios fallecidos que tenían la pauta completa de la vacuna", informaba la conductora del espacio de Telecinco. Junto a ella, en el plató, estaba el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu, quien ha explicado que hay numerosos ejemplos de cuidadores de residencias que rechazan la vacuna, a pesar de estar rodeados de personas de alto riesgo.

"Me van a perdonar y seguro que me van a criticar", ha estallado Sonsoles en pleno directo. "Los cuidadores de ancianos que no se vacunen, fuera", ha criticado. "En esos casos, despido fulminante para ellos. Punto. Le puedo asegurar que si usted es conductor de autobús en un colegio y no tiene el carnet, le despiden. Punto", ha sentenciado Sonsoles Ónega.

Las lágrimas de Ónega en pleno directo

Hace unas semanas, Sonsoles Ónega arrancó un día más 'Ya es Mediodía' y abría el formato con el homenaje de Estado que se había celebrado en memoria de las víctimas por la covid-19. En ese acto emotivo que se produjo en Madrid, participó Fernando Ónega, el padre de la presentadora de Mediaset.





Con él, la periodista abordó esta noticia y alabó el gran trabajo realizado por las autoridades sanitarias en esta pandemia y los instantes difíciles que han pasado muchas personas en España por la covid-19. "La imagen que no he visto. Que no he visto yo ni 100 mil familias que han perdido un familiar. Y que un día ingresa en un hospital y no le vuelves a ver; que entierras o incineras sin poder decirle adiós", dijo Fernando Ónega.

Inmediatamente después, el comunicador y padre de Sonsoles quiso recordar a su hermano, fallecido por coronavirus: "Esa es la imagen en la memoria de 100 mil familias. Yo estoy hablando de mi hermano José Ramón, de tu tío José Ramón", dijo dirigiéndose a su hija. En este momento es cuando Sonsoles Ónega rompió a llorar sin poder proseguir con el ritmo habitual del programa.

Ante esa situación, los colaboradores que se encontraban en plató intervinieron para seguir charlando con Fernando Ónega y que la conductora del formato pudiese recomponerse de ese emoción que le embargaba, fruto del recuerdo de su tío.