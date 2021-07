Marta López carga contra sus compañeros del 'Deluxe' tras una pregunta sobre Rocío Carrasco: "Yo no puedo"

Este viernes, Telecinco ha emitido un nuevo programa del 'Deluxe', en el que ha contado con la presencia de algunos concursantes de 'Supervivientes 2021'. Entre ellos se encontrabaMarta López, que ha protagonizado un tenso encuentro con sus compañeros al intentar justificar su relación con Olga Moreno en Honduras, tras haber visto los primeros capítulos de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco.

Telecinco ha devuelto este viernes al 'Deluxe' a la noche de los viernes y el tema estrella de la cadena, relacionado con la historia entre Rocío Carrasco y Olga Moreno ha sido protagonista de varios momentos de la noche. Tras la victoria de Moreno en 'Supervivientes', la sevillana ha sido foco de todas las miradas en la cadena de Mediaset. El miércoles por la noche se convertía en la protagonista de un programa especial en el que daba su versión de las acusaciones vertidas por Rocío Carrasco en la docuserie.

"No vengo a convencer a nadie. No vengo a hablar de Rocío Carrasco, vengo a hablar de lo que se ha dicho de mí", arrancaba su intervención. Ante la pregunta de cómo le han recibido en su casa, aseguraba que con mucha alegría, pero al mismo tiempo aseguraba haber visto una familia "derrumbada". "No esperaba encontrarla así, pero se va a levantar, lo tengo súper claro", sentenciaba Moreno.





Tras la entrevista, los espectadores de Telecinco esperaban que Rocío Carrasco volviera el jueves a 'Sálvame' con su nueva sección, 'Hable con ella', y aprovechara la ocasión para pronunciarse respecto a la entrevista del día anterior, pero para sorpresa de todos no fue así. La cadena de Mediaset guardó silencio y no dedicó ni un minuto del programa a hablar de Moreno ni de su programa. La única referencia corrió a cargo de Carlota Corredera, buena amiga de Carrasco, que quiso hacerle un pequeño homenaje. La presentadora acudió a los platós vestida de rosa fucsia, el color identificativo de la hija de Rocío Carrasco, como muestra de su apoyo incondicional.

El 'Deluxe' sí habla de Olga Moreno y Rocío Carrasco

Sin embargo, este viernes el 'Deluxe' sí ha querido hablar de Olga Moreno. Durante una entrevista al finalista Gianmarco, Marta López ha acabado protagonizando uno de los momentos más tensos de la noche. Una de las colaboradoras recordaba la experiencia de López en televisión, como ella había visto los primeros episodios de la docuserie antes de irse a Honduras y su acercamiento a Moreno, que "para sorpresa de muchos" fue para hacerse íntimas y no para cuestionarla ni ponerse del lado de Carrasco.

Ante este planteamiento Marta respondía: "Entiendo que la gente lo pueda pensar, ¿pero qué queréis que haga?", al mismo tiempo que aseguraba que antes de viajar a Honduras había compañeros que le habían dicho que "no se le ocurriera acercarse a Olga" pero que ella se ha guiado por su corazón. Ante la réplica de la colaboradora, López ha estallado contra los presentes asegurando que "ya está bien", que ella "solo quiere seguir trabajando" al margen de este tema.