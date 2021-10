Sofía se sincera y confiesa el motivo por el que rechazó entrar en 'Pasapalabra' hace cuatro años: "Ni loca"

El pasado 27 de septiembre, la concursante Sofía Álvarez ganada el bote de 'Pasapalabra'. Tras ocho semanas en el concurso presentado por Roberto Leal, la médica bilbaína se hacía con el premio de 466.000 euros al acertar la letra 'H', que correspondía al "apellido del compositor autor de la banda sonora de la película 'El hombre que vendió su alma'" y cuya respuesta era "Herrmann".

Durante su estancia en 'Pasapalabra', Sofía ha ganado a sus contrincantes en 26 ocasiones, ha empatado 18 veces, ha acertado 1.363 palabras en total en 'El Rosco' y ha superado 18 sillas azules. Todo esto en los 62 programas que ha necesitado para conseguir llevarse el bote.

Días después de hacerse con el esperado premio, la bilbaína ha revelado los detalles de lo ocurrido tras hacer el casting del concurso y los motivos que retrasaron su participación en el programa. "La verdad es que tuve mucha suerte. Lo hice tan bien que me llamaron a los 15 días", contaba así que la llamada del programa había tardado tan solo dos semanas en llegar. Sin embargo, le proponían empezar a concursar en 15 días y Sofía no accedió.





"Les dije que era muy orgullosa y estudiosa, y que ni loca iba a ir a 'Pasapalabra' con un margen de tan solo 15 días. Así que les dije que me llamaran dentro de seis meses", confiesa y explica que desde el programa la siguieron llamando, pero ella continuó dándoles largas y pidiéndoles ese medio año de margen. Tiempo después tuvo lugar el cambio de cadena, en el que 'Pasapalabra' pasó de Telecinco a Antena 3 y más tarde la pandemia, por lo que su participación se retrasó aún más.

Sofía explica por qué tardó cuatro años en entrar en 'Pasapalabra'

La ganadora del bote ha explicado que los motivos de su negativa se debieron a que quería "mejorar su preparación", ya que ella "no quería vivir la experiencia de 'Pasapalabra', sino realizar realmente una gran participación y sacarme el bote", debido a que soñaba con él. Un sueño que, cuatro años más tarde se ha hecho realidad y en tan solo 62 programas.

"Por mi experiencia como espectadora sé que muchos concursantes no consiguen grandes resultados en su primera etapa, de modo que yo fui mentalizada de que me iban a hacer falta varias etapas para alcanzar el bote, con lo que ello supone de años", ha explicado la bilbaína. Respecto a su preparación, asegura que no ha estado todo este tiempo estudiando a conciencia, ya que trabaja, aunque sí confiesa haberle dedicado mucho tiempo.

En cuanto a las grabaciones, ha tenido que compaginarlas con su trabajo en el hospital y en las dos consultas privadas que tiene. "Ha sido agotador, aunque me he quitado todo el trabajo que he podido, la verdad es que ha sido muy complicado compaginarlo con las grabaciones", concluye.