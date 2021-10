Sustituyó a Sofía Álvarez tras ganar 'Pasapalabra' y ahora habla sin tapujos: "Desde el primer día"

Es uno de los programas más seguidos de la pequeña pantalla española. 'Pasapalabra' reúne cada día de emisión a muchísimas personas ante la televisión y, todavía tuvo una mayor acogida de audiencia, con la victoria de Sofía Álvarez. La concursante completó con éxito el rosco y se llevó el premio de 466.000 euros. Una buena noticia que ha cambiado la vida de Sofía para siempre. Inmediatamente después, Jesús Estrada y José Antonio Valdés asumieron la gran responsabilidad de relevarla. Así recibían al último de ellos:

Sin embargo, José Antonio ha vivido también la parte menos agradable de haber formado parte del formato. El periodista y farmacéutico, ha asegurado que sufrió un ataque por parte de 'haters' a través de redes sociales. "Surgió una ola de odio en redes que hacía que mucha gente sintiera la necesidad de insultarme, ¡incluso citándome, para que me enterara bien de que me odiaban! Partamos de la base de que cualquiera (¡faltaría más!) puede escribir lo que le dé la gana, incluso insultarme si es lo que le parece bien. Lo de citarme ya me parece menos sano. ¿Sería eso lo que haría el insultador si me encontrara por la calle?", decía Valdés en su perfil oficial en Twitter.

Desde el primer día que aparecí en Pasapalabra (¡y solo fueron tres, cuatro si contamos en el que me fui!) surgió una ola de odio en redes que hacía que mucha gente sintiera la necesidad de insultarme, ¡incluso citándome, para que me enterara bien de que me odiaban! — Jose A. V. G. (@joseantvaldes) October 5, 2021

Una denuncia que también convirtió en reflexión, ya que indicó que "después de generar tanto odio como para necesitar escribirlo en un tuit más o menos agresivo, ¿qué hace el autor del tuit? ¿Se prepara una infusión? ¿Hace los deberes de mates? ¿sale a dar un paseo?".









Estos son algunos de los múltiples mensajes con los que, el que ha sido concursante de uno de los programas más exitosos de España, ha mostrado a la audiencia la cara menos agradable de ser conocido. Un acoso y derribo por parte de personas desconocidas tras su paso por 'Pasapalabra'.

La letra con la que Sofía Álvarez completaba el 'Rosco' y ganaba 466.000 euros

La médica bilbaína Sofía Álvarez ganó a comienzos de mes el bote del concurso 'Pasapalabra' con un premio que asciende a 466.000 euros y que ha conseguido ocho semanas después de debutar como concursante del programa. En un comunicado, Antena 3 ha explicado que Álvarez se ha alzado con el bote después de acertar correctamente las 25 palabras de la prueba final, 'El Rosco'.





"Con la H, apellido del compositor autor de la banda sonora de la película 'El hombre que vendió su alma'", preguntaba el presentador Roberto Leal cuando a Sofía solo le quedaba una palabra para hacerse con el bote. "Herrmann", respondió la participante, proclamándose así ganadora de los 466.000 euros acumulados en el programa.