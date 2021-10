Sofía cuenta la anómala situación que han vivido ella y Paz Herrera en Pasapalabra: "Es para reflexionar"

El pasado lunes, Sofía conseguía su silla en la mesa redonda de los ganadores del Rosco de 'Pasapalabra', tras completar toda la prueba frente a Marco Antonio. En este sentido, la bilbaína consiguió llevarse un bote de 466.000 euros.

Tras una prueba final muy igualada en la que tanto Sofía como Marco Antonio lograron quedarse a una sola palabra del gran premio final, fue la concursante quien acertó ese último término que le alzó como ganadora del programa.

"Con la H, apellido del compositor autor de la banda sonora de la película 'El hombre que vendió su alma'", preguntaba el presentador Roberto Leal cuando a Sofía solo le quedaba una palabra para hacerse con el bote. "Herrmann", respondió la participante, proclamándose así ganadora de los 466.000 euros acumulados en el programa.

Durante su estancia en 'Pasapalabra', Sofía Álvarez ha ganado a sus contrincantes en 26 ocasiones, ha empatado 18 veces, ha acertado 1.363 palabras en total en 'El Rosco' y ha superado 18 sillas azules. Todo esto en los 62 programas que ha necesitado para conseguir llevarse el bote.









El espacio de Atresmedia entregó su último gran premio al tinerfeño Pablo Díaz, que ganó más de 1,8 millones de euros y fue también el concursante que más tiempo ha durado en la historia del espacio que presenta cada tarde Roberto Leal, con un total de 260 programas.

A partir del momento en el que Sofía se convirtió ganadora del bote, las redes sociales se llenaron de mensajes felicitando a la concursante y también recordando ese momento en el que resuelve la última letra, marcado por el silencio previo de Roberto Leal antes de dar la respuesta como correcta y arrancar de esta manera todo el protocolo que se sigue cada vez que un concursante logra completar el Rosco de 'Pasapalabra': marcado por el confeti y los abrazos.

En este sentido, Sofía se ha pronunciado en varios medios de comunicación sobre su paso por 'Pasapalabra' y su experiencia antes y después de conseguir 'El Rosco'. Una de las últimas entrevistas que ha concedido ha sido a 'El Confidencial', donde ha hablado de muchos aspectos del programa, entre ellos el papel que tienen las mujeres en este concurso y en general en el formato.

En esta dirección, Sofía fue preguntada sobre qué se siente al conseguir el segundo bote, 'femenino', más alto de la historia después del conseguido por Paz Herrera: "La verdad es que me gusta. Mi hija me dijo que estaba haciendo algo importante por las mujeres sin saberlo. No sé si he hecho algo grande por las mujeres sin saberlo, probablemente no, pero afortunadamente en la vida las cosas van mejorando gracias a las pequeñas cosas. Lo que me gusta es que mi hija lo haya visto así".

Sofía analiza su paso por 'Pasapalabra'

A raíz de esta pregunta, Sofía ha querido explicar un momento del programa que le provocó muchas dudas y que en cierta parte le molestó. Tiene que ver con la ausencia de mujeres en el casting al cual se presentó para acceder al concurso: "Yo estoy siempre preguntándome por qué las mujeres vamos tan poco a los concursos. Y no es porque el programa ponga alguna pega, al contrario, lo está deseando. En el último casting en el que estuve, yo fui la única mujer y eso da un poco qué pensar. Es para reflexionar. ¿Por qué nos animamos tan poco? Hay muchas mujeres que han participado y han pasado por el programa a las que yo admiro mucho como Susana, Paz. Algunas se han llevado el bote y otras no, pero lo han hecho francamente bien".