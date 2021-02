Revilla frena a Iñaki López en 'La Sexta Noche' por sus claras intenciones con la entrevista: "Quiero acabar"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha acudido al programa de Atresmedia presentado por Iñaki López, 'LaSexta Noche', para valorar los diferentes asuntos que marcan el ritmo político y social en nuestro país. Este primer programa del mes de febrero ponía muchos asuntos encima de la mesa de análisis y debate: como la vacuna, la marcha de 'youtubers' a Andorra o las últimas informaciones de José Luis Bárcenas a pocos días del comienzo del juicio por la supuesta 'caja b' del Partido Popular.

El regreso de Miguel Ángel Revilla a 'LaSexta Noche'

Revilla ya se ha convertido en un político asiduo al programa de 'LaSexta Noche', apareciendo cada ciertos meses como otros políticos como José Bono, quien fuese presidente de Castilla-La Mancha y también del Congreso de los Diputados.

El principal tema de análisis ha sido la pandemia. Las diferentes comunidades autónomas están aplicando las restricciones que consideran oportunas para intentar bajar cuanto antes el número de positivos y fallecidos, de una tercera ola que parece que empieza a remitir de forma muy lenta. Otro asunto ha sido el ritmo de vacunación, que se espera que se acelere en las próximas semanas gracias a la llegada de nuevas vacunas como la de AstraZeneca.

En este sentido, parece que Iñaki López quería dar un carpetazo rápido al asunto de la pandemia para centrar junto a Miguel Ángel Revilla en las últimas declaraciones de Bárcenas, que en los últimos días ha publicado un escrito en el que acusa de forma directa a Mariano Rajoy de conocer la supuesta 'caja b' del partido de la calle Génova.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado, en una entrevista que publica este domingo el diario El Mundo, que ha negociado "enterrar el 'hacha de guerra' con el PP" con dos personas muy vinculadas al Partido Popular actualmente.

"Ha habido una negociación -afirma Bárcenas- llevada a cabo por un íntimo amigo mío con dos personas muy vinculadas al PP actualmente, en las que a cambio de enterrar el hacha de guerra con el PP, se me ofrecieron unas contrapartidas muy claras que, una vez más, y empiezo a estar acostumbrado, los interlocutores del PP no han cumplido".

En la entrevista, Bárcenas dice sentirse engañado después de haber mantenido conversaciones con el partido para no tirar de la manta y sitúa en ellas por primera vez a dos miembros vinculados con el PP actual cuya identidad, al igual que la de su represente en la negociación secreta, todavía no quiere desvelar, según El Mundo.

En ese sentido, Revilla se ha sentido un poco molesto por el giro de guion de Iñaki López, ya que consideraba que el bloque del coronavirus no había terminado, ni mucho menos. "Me gustaría una primera valoración en relación con todo esto. Esa presunta negociación de la que habla Luis Bárcenas. Una negociación con dos personas cercanas al Partido Popular sobre un pacto de no agresión: yo me guardo mis acusaciones y vosotros mantenéis a Rosalía Iglesias fuera de la cárcel", ha explicado Iñaki López introduciendo más contexto relacionado con este caso.

Miguel Ángel Revilla para los pies a Iñaki López

Ante este discurso del periodista, Revilla no ha dudado en ocultar su pesar por no cerrar el bloque de coronavirus: "Oye, Iñaki, tengo un lío. Estoy con el coronavirus y ahora salto a Bárcena. No sería mejor que fuésemos agotando los temas. Porque de Bárcenas sí que hay un montón de cosas, pero quería yo acabar con esto del coronavirus". Para concluir, el presentador de Atresmedia ha dado la razón a Revilla señalando que siempre busca la comodidad del invitado a la hora de responder las preguntas.

En #L6Nsupervirus Revilla reprende a Iñaki Lopez por no empezar con el tema del coronavirus pic.twitter.com/S0Lbh2PnUP — TVMASPI (@sebas_maspons) February 6, 2021

