El truco infalible de Trías de Bes para evitar que la inteligencia artificial interfiera en tu trabajo

En el panorama laboral actual, la llegada de la inteligencia artificial (IA) ha generado un debate candente sobre su impacto en el empleo. Desde temores de desplazamiento masivo hasta visiones optimistas de transformación laboral, las opiniones divergen en torno a este tema crucial.

El director de La Tarde, Fernando de Haro, ha hablado en el programa con Fernando Trias de Bes, profesor de Economía de Bolsillo, para conocer si la IA representa una amenaza para el empleo.

Para el experto, el miedo al desempleo debido a la IA no está justificado en su totalidad. Destaca que, si bien cambiará la forma en que realizamos ciertas tareas laborales, no necesariamente resultará en la eliminación masiva de puestos de trabajo. "Los oficios no desaparecen", enfatiza, comparando la actual revolución tecnológica con los cambios históricos precedentes, como la revolución industrial. Además agrega que “no se eliminará ningún empleo. Lo que pueden desaparecer son partes del trabajo de ciertos empleos”.

Reconversión laboral

Este ejemplo ya lo podemos ver en la entrada al mundo profesional, más concretamente, en el cribado que las empresas realizan de los currículum: “Antes, cuando se lanzaba una oferta de trabajo y llegaban 3.000 currículums, alguien se tenía que poner a filtrar todo y a mirarlo. Ahora, esta tarea, la primera criba, la realiza la inteligencia artificial. Criba y preselecciona de los 2.000 que se reciban, ya preselecciona. Entonces, 40 o 50 que se va a tener que mirar y después, a lo mejor, hará pruebas mejores, se dedicará a hacer entrevistas más profundas para acertar más en las contrataciones”.

La importancia de formarse

Trias de Bes también subraya la importancia de la adaptación y la formación continua en un entorno laboral cada vez más digitalizado. Según él, es crucial que los trabajadores estén al tanto de las nuevas aplicaciones y herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a la IA en el ámbito laboral: "No se trata de dominar una tecnología, se trata de conocer las aplicaciones que nos dan acceso a ella".

Sin embargo, el profesor reconoce que la implementación de la IA plantea desafíos significativos en términos de reconversión laboral y políticas económicas. Señala que la sociedad debe enfrentar el desafío de cómo acompañar la adopción de la tecnología con la reconversión profesional y evitar cataclismos de desempleo. Destacó la necesidad de una regulación adecuada y una planificación estratégica por parte de los responsables políticos para garantizar una transición suave hacia la era de la IA.



En última instancia, Trias de Bes insta a adoptar una actitud optimista y proactiva hacia la IA. Si bien reconoce que los cambios pueden ser disruptivos, enfatiza que la historia ha demostrado que la tecnología, en última instancia, impulsa el crecimiento y la innovación. Con una mentalidad abierta y una voluntad de adaptarse, los trabajadores pueden capitalizar las oportunidades que ofrece la IA y seguir prosperando en un mundo laboral en constante evolución.