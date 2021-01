Las consecuencias que ha sufrido una doctora por criticar al Gobierno de Ximo Puig en 'laSexta Noche'

El pasado 23 de enero, como consecuencia del aumento de casos por coronavirus en Valencia, 'laSexta Noche' realizó una conexión en directo con María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia de Elche, para analizar la gestión de la pandemia en la zona, dado que los contagios superan los 1.400 casos por cada 100.000 habitantes.

Durante la entrevista, Medina afirmó a Iñaki López que el hospital tuvo que ocupar la capilla que se encontraba al lado: "Se ha convertido en el retén de los féretros que tienen que trasladar al tanatorio porque se están acumulando. Los servicios funerarios no dan abasto". Asimismo, opinó que la Comunidad Valenciana había alcanzado esos "números tan catastróficos" por "la alta politización de la Sanidad".

Nada más revolucionar a los espectadores con sus declaraciones, La Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana y el Hospital General Universitario de Elche desmintió públicamente sus acusaciones y se refirieron a ellas como "irresponsables".

Acto seguido, estas instituciones quisieron dar su versión a través de las redes sociales. La Conselleria de Sanitat declaró que "interpondrá una querella criminal contra María Ángeles Medina". En este comunicado, explicaron que su decisión se debía a que las declaraciones de la sanitaria "faltan a la verdad de manera intencionada", creando una "alarma social en un momento crucial y complicado de la lucha contra la pandemia".

Además, ha explicado que en la capilla se han habilitado 8 camas para poder acoger a pacientes no covid afectados por otras patologías y con necesidad de asistencia. El hospital General Universitario de Elche también ha salido al paso de las declaraciones de Medina para desmentir que dicha capilla se estaba utilizando como morgue de pacientes con coronavirus, y aseguran que el uso de la capilla se enmarca en la puesta en marcha de los planes de contingencia del departamento de salud y que, desde su habilitación, no ha acogido a ningún paciente hasta el momento.

"Pretenden acallar las voces críticas"

Medina también es médica de atención primaria en la concesión del hospital del Vinalopó y la concesionaria, Vinalopó Salud, también ha aclarado a través de sus redes sociales que las declaraciones personales de esta profesional "no representan al centro", según señala Sanidad, que insta a la empresa a tomar las medidas oportunas ante "la gravedad y amplia difusión de las falsedades vertidas por María Ángeles Medina".

Ante el impacto de sus afirmaciones, Medina se ha visto obligada a intervenir y ha emitido un comunicado en el que asegura que no contrastó las afirmaciones que hizo en el espacio de laSexta, pero que las hizo "sin ninguna intención crítica hacia quien lo hubiese decidido, más aún, comprendiendo estas decisiones excepcionales".

"Resulta altamente llamativo que la Conselleria anuncie una querella por unas manifestaciones que en todo caso no se han realizado con ningún ánimo injurioso o vejatorio, sino, como he reafirmado, descriptivo de una situación límite y para concienciar a la población", agregó. Para finalizar el mensaje, aseguró que "no van a impedir" que emplee su "libertad de expresión e información", para informar sobre "la verdadera situación". "Lo único que pretenden es acallar las voces críticas", concluyó.