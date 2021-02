Iñaki López, obligado a rectificar tras dar un dato erróneo en LaSexta Noche: "Pido disculpas"

Iñaki López, presentador de LaSexta Noche, ha vivido un momento incómodo en el programa de esta semana, en el que se ha visto a rectificar una dato que había dado en directo y que, después ha reconocido, no se ajustaba a la realidad de los hechos.

La espeluznante predicción del científico Juan Fueyo en LaSexta Noche

Esta semana, LaSexta Noche ha tenido como invitado al investigador Juan Fueyo, que trabaja en los Estados Unidos desde hace 25 años, y que ha escrito un libro cuyas conclusiones ponen los pelos de punta. Según ha asegurado Fueyo en LaSexta Noche, los próximos años pueden ser muy duros: "Es muy posible que nuestra generación sufra un apocalipsis y que un virus asesine a 3.500 millones de personas en los próximos diez años".

En plena pandemia, proliferan los agoreros que vaticianan males mayores aún de los que ya vivimos, y Fueyo parece querer hacer fortuna de los miedos de la gente, asegurando que la peor pandemia está por venir: "Un pato infectado por un virus en Tailandia es un peligro para cualquier barrio de España en pocas horas. Fíjate la que ha armado un virus infectando un murciélago en una ciudad de China de la que nunca habíamos escuchado hablar".

A pesar de que hasta que apareció el coronavirus, llevábamos más de cien años sin una pandemia que paralizara el mundo, Fueyo apunta a que la próxima está mucho más cerca y será peor que la que vivimos: "Si llega un virus parecido al de la viruela, que pueda infectar a partes más grandes de la población, podría ser mucho más grave", amenazaba Fueyo, que reconocía además que su objetivo era atemorizar a la población: "Creo que hay que meter miedo y tener conciencia, hay que aprender de esto y producir cambios en el Gobierno y en las instituciones", ha asegurado Fueyo.

Iñaki López comete un error histórico por el que tiene que pedir perdón

Iñaki López se vino arriba, azuzado por las catastróficas previsiones que había vertido Fueyo en el programa, y ya decidió pronosticar, no ya un futuro negro, sino un pasado aún más negro que lo que fue: “Hablaba el doctor Fueyo de una nueva pandemia. Aquí también lo hemos hablado: esta no va a ser la única, vamos a tener futuras pandemias y alguna puede ser más grave. No sé si se llevará por delante o no la vida de 3.500 millones de humanos, como dice Fueyo, pero sí que es verdad que la gripe española en el 18 se llevó por delante a 500 millones de seres humanos”.

500 millones de humanos, nada menos, estimaba López que se había llevado la gripe del 18, cuando entonces había apenas unos 1.700 millones de personas. Es decir, casi una de cada tres habría muerto en dos años, según el presentador de LaSexta Noche. Una cifra que, lógicamente, tuvo que rectificar minutos después: “Tengo que hacer una corrección. Son 50 millones los fallecidos durante la gripe del 18 y no 500 millones. Les pido disculpas por ese fallo, que es mío. Me he venido arriba”.

Veremos si las cifras de la pandemia que anuncia Fueyo se tienen que rectificar algún día y si no llega tan pronto como avisan, veremos si rectifican también.